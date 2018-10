ATENŢIE! Manichiura cu gel te expune la riscuri majore! Mainile unei femei sunt foarte importante mai ales pentru o primE impresie, iar unghiile ies imediat in evidentE. Axadar, dorim sE arate cat mai frumos xi ingrijit. Aspectul acesta, insE, este greu sa-l obtinem natural pentru cE nu toate avem noroc de unghii ca de revistE. Acesta este motivul pentru care apelEm la varianta cu gel, care face minuni, dar nici nu ai idee cat de nociv poate fi. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

