Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți romani au primit amenzi din partea unui celebru lanț de benzinarii care este prezent și pe piața din Romania, pentru ca au parcat in benzinarie fara sa faca nici un fel de consumație.

- Combinatia intre educatia vocationala si pregatirea la locul de munca este o practica de traditie in tari precum Elvetia, Germania si Austria, si un factor important care contribuie la vitalitatea pietei muncii din aceste state, iar, din 2015, si vecinii bulgari au introdus astfel de scheme.…

- Atentie, romani! Bancnota asta se retrage din circulatie! Un numar de 17 din cele 19 banci centrale din zona euro au incetat sa mai emita bancnotele de teama ca acestea ar putea fi folosite de evazioniști, teroriști și criminali, potrivit AFP. De asemenea, dispariția acesteia mai este motivata și prin…

- Germania s-a calificat in grupele principale ale Campionatul Mondial de handbal masculin, dupa 25-25 cu Franta in cadrul Grupei A, dar a suferit si o pierdere importanta. Steffen Weinhold, jucatorul de la THW Kiel, s-a accidentat si nu mai poate continua competitia.

- Consiliul Concurentei a sanctionat 13 agentii de turim si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) cu amenzi în valoare totala de 11.419.539.35 lei (aprox. 2,45 milioane euro).

- Astfel, cu o productie de 16,05 milioane de hectolitri (hl), Romania a succedat anul trecut Cehia, la doar un loc distanta, reusind sa devanseze insa Italia. "In ceea ce priveste volumul consumului, cu 16,11 milioane hl, Romania a ocupat in 2017 locul al saptelea, depasind trei dintre tarile…

- Euro 2019 se va disputa in Italia si San Marino. La competitie sunt calificate 12 echipe nationale, care vor fi impartite in trei grupe de cate patru echipe. GRUPA INFERNALA pentru Romania in preliminariile pentru EURO 2020. Adversari de calibru pentru "tricolori" Italia, tara gazda,…

- O instanța din orașul german Duisburg l-a condamnat la 7 ani de inchisoare pe un barbat in varsta de 55 de ani, din Rheurdt, care a angajat ilegal aproape 1.000 de romani in abatoare. Omul este acuzat de procurori ca a organizat in zona ”o mafie a carnii”, provocand o evaziune fiscala de milioane de…