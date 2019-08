Mai multe garnituri de calatori care ajung in stația CFR Deva sau Simeria vor fi anulate in urmatoarea perioada. Sunt lucrari care au loc pe infrastructura feroviara, astfel ca in perioada 24 si 29 august, mai multe trenuri vor fi anulate. Unele trenuri vor circula pe rute alternative.

Lucrarile la infrastructura feroviara din princina carora este necesara modificarea circulatiei trenurilor operate de CFR Calatori, sunt efectuate pe sectiunile Ghioroc -Glogovat (pe sectia Radna -Arad) si Deva -Simeria.

Trenurile anulate sunt:

in25 – 29 august,IR 74 Brașov…