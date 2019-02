Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de frontiera bulgare au informat Garda de Coasta, prin intermediul Centrului Comun de Contact romano bulgar Giurgiu Ruse, cu privire la faptul ca, in anul 2019, se pot achizitiona din punctele de frontiera vignete electronice pentru teritoriul statului vecin, pentru toate categoriile de…

- Autoritațile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu, prin intermediul Centrului Comun de Contact româno-bulgar Giurgiu-Ruse, cu privire la faptul ca, în anul 2019, se pot achizitiona din punctele de

- Autoritațile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, prin intermediul Centrului Comun de Contact romano-bulgar Giurgiu-Ruse, cu privire la faptul ca, in anul 2019, se pot achizitiona din punctele de frontiera vignete electronice pentru teritoriul statului…

- "Salut, fratilor, ce faceti, nebunilor? Frate, sunt mort (n.r. - de oboseala). Am fost aici, la Nantes, facand lucruri, lucruri, lucruri si lucruri, nu se mai terminau. Sunt intr-un avion care pare sa se dezintegreze si merg la Cardiff. Maine, incepem si dupa-amiaza, incep antrenamentele cu noua…

- Masuri de fluidizare a traficului in punctele de frontiera pentru perioada Sarbatorilor de Iarna Ca in fiecare an, apropierea Sarbatorilor de Iarna readuce in tara multi dintre cetatenii romani aflati in strainatate, pentru a-si petrece aceste zile impreuna cu familia, dar si cetateni straini care doresc…

- Autoritatile de la Kiev au depus o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) in legatura cu incidentul militar din stramtoarea Kerci, soldat cu sechestrarea a trei nave ucrainene de catre Garda de Coasta rusa.

- Traficul pe drumurile nationale I-5 Ruse-Byala si I-2 Ruse-Razgrad este restrictionat pentru mijloacele de transport de peste 12 tone, pe sensul de iesire din Romania, tirurile care tranziteaza punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse fiind indrumate in parcarile din proximitatea punctului de frontiera,…

- Garda de Coasta din Municipiul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza: muncitor calificat IV I ndash; zidar pietrar, pentru Serviciul Logistic ndash; Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar,…