Atenție la salariul minim în construcții! Din acest an, angajații din sectorul contrucțiilor au un salariu minim garantat de 3.000 de lei, conform modificarilor facute de Guvern. In acest context și pentru a se clarifica prevederile art. 71 din OUG 114/2018, ITM a transmis un comunicat de presa in care explica in mod clar cine beneficiaza de acest salariu minim și cum se aplica el. 3.000 lei pentru toți salariații! 3.000 lei pentru toți salariații! „In vederea clarificarii prevederilor art. 71 alin. (1) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 114/2018, care stabilește ca, «Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au deschis un dosar penal dupa apariția unei fotografii trucate cu presedintele Klaus Iohannis in care acesta apare in uniforma de ofiter nazist. "La data de 14.01.2019, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica ordonanța de urgența 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prin care este introdus un nou caz de retragere a permisului de conducere, transmite Mediafax.Decretul semnat de șeful statului vizeaza Legea privind aprobarea…

- Decretul semnat de seful statului vizeaza Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea…

- Angajatii din sistemul public vor avea salarii mai mari Salariul minim pe economie se majoreaza începând de astazi. De la 1.900 de lei pe luna, acesta va ajunge la 2.080 de lei, iar pentru persoanele cu studii superioare - la 2.350 de lei pe luna. Angajatii din sistemul public…

- Un proiect de ordonanta publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice propune continuarea programului „Prima Casa” si in 2019, acesta fiind cel de-al zecelea an consecutiv de derulare a programului. „Avand in vedere strategia programului ”Prima casa”, se propune ca pentru anul 2019, sa fie aprobata…

- In data de 14.11.2018, s-a publicat in Monitorul Oficial nr. 963, Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Printre acestea se regasesc Codul muncii și Legea privind ucenicia la locul de munca. Astfel,…

- Astfel, seful statului a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul…

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal de acordare a salariului minim pe economie diferentiat in functie de studii si vechime, potrivit unor surse guvernamentale citate de Agerpres.roOUG aduce modificari la Codul muncii si introduce definitia de salariu…