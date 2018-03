Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii gorjeni au inceput o ancheta la Colegiul „Ion Mincu” din Targu Jiu, dupa ce un elev ar fi fost agresat de doi colegi mai mari. Incidentul ar fi avut loc miercuri, in Caminul Colegiului Tehnic „Ion Mincu” din Targu ...

- Politistii din Curtea de Arges au retinut sase barbati in urma unor perchezitii efectuate intr-un dosar de camata si furt, suspectii urmand sa fie prezentati vineri in fata magistratilor pentru stabilirea masurilor preventive. Citeste si: Sechestru FABULOS in dosarul Mineriada: Revolutionarii…

- Intr-o lume in care nimeni nu are curaj , un taximetrist de la firma PIC a dat dovada de curaj din plin. Barbatul a riscat enorm si a anuntat Politia imediat cum si-a dat seama ca ceva este in neregula cu o comanda pe care a primit-o din partea unui barbat din comuna Bascov. In urma anuntului facut…

- ATENTIE SOFERI. Vezi motivul neasteptat pentru care politistii ating unul dintre farurile masinii cand te opresc in trafic. Tu stiai asta? Chiar daca nu ti s-a intamplat sa fi oprit in trafic de un agent de politie, cu siguranta ai remarcat acest aspect– politistul pune mana pe masina soferului. Motivul…

- Alcoolul la volan pare sa fie ceva de moda veche atata vreme cat au inceput sa apara șoferi care prefera sa consume droguri inainte de a porni la drum cu mașina. Polițiștii din Giurgiu au oprit sambata in trafic doi șoferi care erau drogați. Ambii consumasera cocaina, fapt demonstrat de testele rapide…

- COD RUTIER 2018. Șoferii care nu acumuleaza niciun punct de penalizare in decursul unui an calendaristic vor primi puncte de bonus, astfel incat acestora nu le va mai fi suspendat dreptul de conducere daca au cumulat 15 puncte de penalizare anul urmator, prevede un proiect legislativ, scrie romaniazi.net. …

- Polițiștii le-au pus gand rau șoferilor in perioada urmatoare! In intervalul 1-4 martie, aflata sub incidenta codului portocaliu de polei, ninsori si viscol, politia rutiera inaspreste controalele. Brigada Rutiera a anuntat ca soferii care circula fara anvelope de iarna vor fi amendati. Politistii…

- Anuntul care schimba TOT! Politia NU mai are voie sa iti ia permisul daca faci asta. Tu stiai asta? In prezent, in cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, dreptul de a conduce o mașina este suspendat pentru 30 de zile, cu reținerea permisului de conducere. COD RUTIER 2018. Șoferii care nu acumuleaza…

- Politistii clujeni au oferit martisoare in trafic FOTO Polițiștii clujeni au respectat traditia si, de 1 Martie, au daruit doamnelor și domnișoarelor intalnite in trafic un marțișor. Ca în fiecare an, astazi de 1 Martie, polițiștii clujeni au daruit doamnelor și domnișoarelor întâlnite…

- Ieri, 28 februarie a.c., politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat controale si verificari de specialitate, pe raza municipiului Bistrita, la regimul armelor si munitiilor. In cadrul activitatilor desfasurate, politistii au identificat doi barbati, de 61 ani, respectiv…

- Avand in vedere condițiile meteo nefavorabile din aceste zile, polițiștii salajeni recomanda atat conducatorilor auto cat si pietonilor, sa manifeste atenție și prudenta in trafic, respect fața de ceilalți participanți la trafic și respectarea cu strictețe a regulamentului rutier. Inainte de a porni…

- Violența in mediul școlar ține, in ultima vreme, capul de afiș al programelor de știri ale televiziunilor. Un fenomen ingrijorator prolifereaza pe zi ce trece in randul copiilor și al tinerilor și tinde sa se generalizeze. Instituții ale statului incearca sa intervina și sa previna apariția unor astfel…

- NEWS ALERT Politia are un suspsect pentru tentativa de incendiere a sediului PSD Cluj. Barbatul este audiat Politistii clujeni au identificat un barbat care ar fi fost implicat in incidentul produs in noaptea de 22/23 februarie, de la sediul partidului PSD de pe Bulevardul Eroilor. Pentru documentarea…

- Mila si compasiunea fata de cei aflati in nevoi va pot transforma in victime. Ieri, politistii din Poienile de sub Munte au fost semnalati cu privire la un astfel de caz. O femeie de 80 de ani, din localitate, a declarat politistilor ca a primit in casa o cersetoare si a scos portofelul dintr-un dulap…

- Politistii au o norma de amenzi pe care trebuie sa o indeplineasca pentru ca sefii lor sa se poata lauda cu rezultatele la bilant si chiar s-a ajuns la o competitie intre acestia, declara liderul filialei Neamt a Sindicatului Politistilor Europol, agentul principal Ioan Canarau.

- Politistii de la centrul Infotrafic informeaza ca la aceasta ora nu sunt drumuri blocate din cauza condiilor meteo in judetul Calarasi. Se circula se circula in conditiile unui carosabil umed pe A2 Bucuresti-Constanta si A4 Ovidiu-Agigea, unde se semnaleaza ninsoare slaba. Pe toate aceste drumuri nu…

- Acțiuni rutiere pentru combaterea vitezei nelegale și a alcoolului la volan, precum și pentru sancționarea indisciplinei pietonilor Polițiști ai Serviciului Rutier au acționat in aceasta perioada pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, in special pentru identificarea…

- Bilanțul Poliției Romane pe anul 2017. Politistii au gestionat anul trecut 740.000 de interventii in urma apelurilor la 112, iar la 80,65% dintre cazurile semnalate la numarul unic de urgenta, politistii au intervenit in mai putin de 10 minute, potrivit bilantului pe anul 2017 al Politiei Romane. Ministrul…

- In contextul atentionarilor meteorologice referitoare la caderi de precipitatii sub forma de ninsoare, insemnate cantitativ si viscolite, politistii rutieri recomanda tuturor participantilor la trafic sa manifeste maxima prudenta!

- Atenție șoferi, incepand de ieri, in Craiova a aparut in trafic Poliția Big Brother. Polițiștii locali cu atribuții in domeniul circulației care pana acum aveau in dotare doar carnetul cu procese-verbale au acum și minicamere video (bodycam-uri). Aparatura va fi ...

- Șoferii nu mai au nici o frica. In ultimele ore, mai mulți participanți la trafic au fost prinși conducand autoturisme deși nu aveau permis de conducere sau erau bauți. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au depistat pe DE 70, in comuna Bujoreni un barbat in varsta de 39 ani din București,…

- Polițistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Sutesti, sprijiniti de cei de la Poliția municipiului Dragasani, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciul Rutier si luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au efectuat in dimineața zilei de 9 februarie a.c., un numar…

- Politistii din Alba au prins luni doi soferi care au transportat lemn, ilegal, pe DN74 la Sard si pe DN75, la Sartas, langa Baia de Aries. Oamenii legii au confiscat 5 mc de material lemnos. Potrivit IPJ Alba, pe 5 februarie, la ora 15.50, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au oprit pentru…

- Politistii din Suceava au deschis un dosar penal pe numele unei femei din comuna Voitinel, judetul Suceava, mama unei fetite de doi ani, pentru vatamare corporala din culpa si rele tratamente aplicate minorului, dupa ce femeia a refuzat sa-si duca la spital fetita care a cazut intr-o oala cu apa…

- Proprietarii mai multor mașini parcate pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu au avut un șoc azi cand au ajuns la autoturismele lor: cauciucurile erau taiate! Polițiștii sunt acum la fața locului pentru investigații.

- Politistii fac marti dimineata 22 de pechezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mures vizand infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani in comercializarea de produse in medul online, prejudiciul fiind estimat la 5 milioane de lei. “La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1Ploiesti Brasov, intre kilometrii 101 500 de metri si105, pe sensul de urcare se circula in conditii de aglomeratie, formandu se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 30 40 km h. In conditii…

- O femeie care si-ar fi agresat copilul intr-un mall din Capitala a fost retinuta dupa ce a lovit politistii ce au intervenit la fata locului. Potrivit News.ro , vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din Sectorul 2 a sesizat ca o femeie…

- Politistii recomanda soferilor care circula pe DN1, Valea Prahovei, pe sensul dinspre Brasov, sa circule pe ruta alternativa Sacele - Cheia - Ploiesti, in conditiile in care traficul pe DN1 este intens si s-au format coloane de masini.

- Pana acum, putem spune ca am avut parte de o iarna blanda. Zapezile au fost putine si slabe cantitativ, iar temperaturile au fost destul de ridicate, asa ca nu am avut probleme nici cu poleiul. Dar dimineata de joi, 18 ianuarie, a fost una „provocatoare” pentru soferii care au circulat pe drumul…

- Iarna iși intra in drepturi și in județul nostru, iar soferii care ies in trafic trebuie sa țina cont de unul dintre cele mai vanate obiecte, in aceasta perioada, de catre poliția rutiera: cauciucurile de iarna. Deocamdata, polițiștii salajeni nu au aplicat, in acest sezon, amenzi pe acest segment insa,…

- Iarna si-a intrat in drepturi, iar soferii care ies in trafic sunt obligati sa aiba masinile echipate cu cauciucuri de iarna. Pana acum nu au fost date amenzi, insa polițiștii anunta ca vor trece la sanctionarea soferilor. De asemenea, niciun șofer nu trebuie sa iasa in trafic daca mașina sa nu este…

- Avand in vedere Atenționarea Cod Portocaliu emisa de ANM, valabila incepand cu data de 17 ianuarie ora 18,00, prin care se avertizeaza ca in Carpații Meridionali și Carpații de Curbura, viteza vantului la rafala va depași 80…90 km/h, iar pe creste se vor atinge 120 – 140 km/h, viscolind ninsoarea și…

- O masina de politie a spulberat un intreg grup de pelerini intr-un oras din Peru. Cel putin sase persoane au fost ranite in impact si au ajuns la spital. Politistii care au provocat accidentul sunt acum in arest. Atentie, urmeaza informatii cu un puternic emotional.

- Catalin Radu, cel care i-a atacat pe artistii Culita Sterp si Carmen de la Salciua dupa ce au sustinut un concert in clubul acestuia din Bistrita, este un controversat om de afaceri local. Catalin Radu are cinci ani de pușcarie in spate, pe care i-a petrecut la Penitenciarul Timișoara. In anul 2005,…

- Politistii locali impreuna cu reprezentantii SDM au ridicat 11 masini parcate in locuri nepermise, in ultimele zile la Timisoara. Masinile ridicate au fost oprite sau staționate neregulamentar pe strazile Piața Regina Maria, Calea Martirilor, Gh. Dima, Gheorghe Lazar, I.C. Bratianu, Piața Huniade. Soferii…

- APEL… O femeie, in varsta de 31 de ani, din orasul Murgeni, este data disparuta de pe data de 24 decembrie, iar, deocamdata, aceasta este de negasit. Politistii cer ajutorul vasluienilor care au informatii despre persoana disparuta. Politia cauta o femeie de 31 de ani, Zamfira Marin, domiciliata in…

- Politistii din Alba continua sa supravegheze traficul rutier pentru prevenirea accidentelor si siguranta circulatiei. Soferii sunt atentionati sa respecte regulile si sa conduca prudent pentru a evita evenimentele nedorite. Li se recomanda sa adapteze viteza la conditiile de carosabil si trafic, sa…

- Un sofer beat la volan a lasat fara curent electric mai multe case dintr-o localitate din Bistrita dupa ce s-a izbit violent de un stalp de electricitate, informeaza Romania TV. In urma impactului soferul a fost ranit. Citeste si FLAVIA, asistenta de la Neata cu Razvan si Dani, IMPLICATA intr-un…

- Opt judete sunt sub cod galben de ceata in noaptea de sambata spre duminica, vizibilitatea fiind extrem de scazuta. Fenomenul se manifesta si pe drumurile europene si nationale, iar politistii recomanda atentie sporita pentru evitarea accidentelor, deplasarea in conditii de ceata fiind mai dificila.

- Șoferii nu se invața minte. Zilnic, polițiștii teleormaneni depisteaza in trafic, șoferi bauți sau fara permise de conducere. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au oprit in trafic un barbat in varsta de 40 ani din com. Buzescu in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 601F, intre localitațile…

- Polițiștii rutieri i-au luat la bani marunți pe șoferii de taxi și nu puține au fost neregulile constatate. Sancțiuni s-au dat și pentru lipsa centurii de siguranța sau lipsa contractului de la dispecerat. Zeci de taximetriști au fost luați la control in municipiul Buzau, in mai toate stațiile de taxiuri.…

- Avand in vedere atenționarile dese de ceata densa, emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru mai multe județe din țara, care determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, polițiștii rutieri recomanda tuturor participanților la trafic sa respecte, cu…

- In noaptea dintre ani, raufacatorii pot profita de buna-credinta a cetatenilor si, deghizati in colindatori, pot fura din locuintele ale caror usi le sunt deschise sau din cele pe care le gasesc descuiate, motiv pentru care politistii recomanda prudenta celor care deschid usa in noaptea de Revelion.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, intre Cornu de Sus si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de mers catre munte, formandu se coloane de autoturisme, care circula cu o viteza de aproximativ…

- Șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene cms. Costache Gheorghe sfatuiește șoferii care vor pleca zilele acestea in concediu pe Valea Prahovei sa circule cu atenție și sa adapteze viteza la condițiile de drum, pastrand distanța fața de celelalte vehicule din trafic. De asemenea, șoferii…

- Polițiștii nu au liber de Revelion. Aceștia vor fi prezenți la datorie pentru ca cetațenii sa fie in siguranța. In vizorul lor vor fi in special, zonele aglomerate din oraș, lacașurile de cult, barurile, dar și localurile unde sunt organizate mese festive. De asemenea, oamenii legii le recomanda cetațenilor…

- Politistii vor actiona zilnic, in perioada Craciunului, pentru ca zilele de sarbatoare sa fie petrecute in siguranta. Pentru a nu deveni victime ale raufacatorilor si a nu fi implicati in evenimente nedorite, in perioada sarbatorilor de iarna, sute de politisti vor asigura ordinea si siguranta publica.…

- Poliția din trei județe, Cluj, Salaj și Bistrița a intrat in alerta maxima, dupa ce pe sistemul de urgența 112, s-a anunțat ca inspre un microbuz, inmatriculat in Republica Moldova s-a aruncat o grenada și s-a tras cu pistolul.