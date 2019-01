Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Braila a fost amendat cu 1.000 de lei pentru ca in luna mai a anului trecut a jignit mai multe persoane pe Facebook. Barbatul a contestat amenda la Judecatoria Braila, dar instanta a decis sa mentina pedeapsa, scrie Mediafax. Decizia Judecatoriei Braila de la finalul anului trecut…

- Un tanar din Ploiești a șocat o țara intreaga prin bataile repetate pe care i le-a aplicat prietenei lui, pe care, cu sadism, le-a și inregistrat și le-a pus pe Facebook. Robert Berechet, in varsta de 20 de ani, se filma cand o lovea cu bestialitate pe tanara Catalina T.. Tanarul a fost reținut de polițiști.…

- Cunoscutul Polițist Marian Gondina a comentat cazul tinerei batute și jefuite de un barbat in scara unui bloc din orașul Alba Iulia. Marian Godina a recomandat ca videoclipul șocant sa fie vizionat de ministrul Justiției, Tudorel Toader. „Nu va uitați daca sunteți sensibili! Aș ține totuși ca acest…

- Un barbat a fost amendat de poliția locala din Municipiul Sebeș, dupa ce a aruncat o roaba cu pamant amestecat cu nisip in rau, fiind fotografiat de oameni care dezaproba gestul. O fotografie cu barbatul care a aruncat o roaba de pamant combinat cu nisip in raul Sebeș a fost postata, sambata, pe Facebook.…

- Un șofer a intrat intr-un grup de persoane, in apropierea mall-ului din Braila, mai multe persoane fiind ranite. Cinci persoane au fost duse la spital.Oamenii care se aflau in zona au filmat urmarile accidentului, imaginile fiind postate pe Facebook. Potrivit unor surse judiciare, autorul…

Un consilier de la PSD Campia Turzii susține ca un angajat al Primariei Campia Turzii ar fi fost amendat de Poliție, pentru limbaj necuviincios pe rețeaua de socializare Facebook.