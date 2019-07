Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, virusul transmis prin ințepaturile de țanțar a provocat 40 de decese și circa 300 de cazuri de imbolnaviri. In prezent, ne aflam in plina perioada de supraveghere epidemiologica in ceea ce privește neuroinfecția cu virusul West Nile, un agent patogen care se transmite la om prin intermediul…

- Ministerul Sanatatii recomanda atat populatiei sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea infectarilor cu West Nile, cat și autoritatilor administratiei publice locale sa intensifice masurile de dezinsecție in localitati pentru a preveni raspandirea infectiei cu virus West Nile. Principalele masuri…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Salaj atentioneaza populatia ca aceasta perioada, pana in luna noiembrie, este considerata una cu risc crescut pentru infectarea cu virusul West Nile. In acest sens, transmite informatii si recomandari generale pentru populatie. Potrivit directorului DSP Salaj, dr.…