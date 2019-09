ATENȚIE la euro! BANCNOTE FALSE puse în circulație la Cluj “În fapt, în perioada mai-septembrie 2019, doua persoane de pe raza județului Cluj ar fi falsificat bancnote din cupiura a 50, respectiv 100 de euro, pe care ulterior le-ar fi pus în circulație pe raza mai multor județe. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate o unitate de calcul, imprimante, medii de stocare, mai multe bancnote contrafacute de 50 și 100 de euro, precum și alte înscrisuri despre care exista suspiciunea de a fi contrafacute&", precizeaza IPJ Mureș. Fața de cele doua persoane banuite de comiterea infracțiunilor,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

