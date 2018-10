Atentie la dobanzile la care se imprumuta Romania! Daca cresc cu 2-3 puncte procentuale, riscam intrarea intr-o criza foarte mare

Romania risca sa intre intr-o criza foarte mare, daca dobanzile la care se imprumuta vor creste cu 2 sau 3 puncte procentuale din cauza ca pietele percep deficitul bugetar ca fiind mare, a afirmat, sambata, la Sinaia, seful Directiei de Stabilitate Financiara din Banca Nationala a Romaniei (BNR), Eugen Radulescu, mentionand ca vorbeste in nume personal.



"La noi lucrurile se pun si asa si asa, ca sa zic asa. Pe de o parte, avem o pondere in PIB a datoriei mult mai mica decat Italia - si asta e de bine, dar in acelasi timp nu avem nici istoria creditarii, nici economia din spatele datoriei…