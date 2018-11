Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care elicopterul la bordul caruia se aflau patronului echipei Leicester City și alte patru persoane s-a prabușit in apropiere de King Power Stadium, dupa meciul cu West Ham United, a fost surprins de camerele de supraveghere din complexul sportiv. Imaginile au fost publicate de presa britanica…

- Un ploiestean trage un semnal de alarma dupa ce ar fi vazut un barbat misterios care ar urmari femei si copii pe strazile din Ploiesti. Acesta sutine ca a fost zarit inclusiv in momentul cand a intrat intr-o scoala cu program prelungit. Atentie la acest individ. Este drogat si urmareste femei si copii…

- Femeia din Feresti care a agresat jurista Directiei pentru Protectia Copilului Vaslui s-a ales cu dosar penal. Politistii vasluieni au cercetarile inca de ieri, sub aspectul savarsiri infractiunii de ultraj. Cazul este acum in atentia procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui. Jurista…

- Laurentiu a plecat in Belgia pe 29 iulie, dupa un anunta pe OLX in care se oferea un post de sofer, scrie observator.tv. "Am gasit anuntul pe OLX, am sunat, mi-a raspuns un baiat din Galati. Mi-a recomandat acest patron, Raducanu. Mi-a spus ca salariul va fi 1.800 de euro, plecare pe 29 iulie. Mi-a…

- E JALE! Atenție, șoferi! Agenții ANAF te vor opri in trafic din aceasta luna. Vezi de ce… Codul rutier prevede ca soferii sunt obligati sa opreasca la semnalele personalului DGAF, care poarta uniforma cu inscrisuri oficiale sau vesta rosie reflectorizanta. Inspectorii ANAF lucreaza la foc continuu dupa…

- Un videoclip in care un tanar din Bacau se distreaza in timp ce se cearta și lovește un batran, aparut in urma cu cateva zile, a facut inconjurul internetului și a declanșat reacții in randul oamenilor. In urma apariției lui s-au autosesizat și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O fotografie aparuta pe retelele de socializare a trezit furia internauților. In poza apar doua femei care cara gunoi cu tricolorul, in timp ce curata curtea unui gimnaziu. Incidentul a avut loc in orasul Cupcini, raionul Edinet.

- Cel puțin patru persoane au murit, intr-un atac armat care a avut loc in timpul unui turneu de jocuri, in statul american Florida. Unul dintre suspecti a fost gasit mort la fata locului. Poliția indeamna oamenii sa stea departe de zona in care a avut loc incidentul. UPDATE ora 22:20. Unul dintre suspecti…