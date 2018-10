Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 11 octombrie, a fost publicata decizia premierului Guvernului Romaniei, prin care sunt dati afara 13 din cei 15 reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Economic si Social. CES are un rol important in procesul legislativ: avizeaza proiectele de acte normative initiate de Guvernul Romaniei.…

- Sporirea de catre Rusia a fortei sale militare in Crimeea, anexata de Moscova in 2014, precum si utilizarea peninsulei ca baza pentru operatiunile sale militare in Siria si in alte parti ale regiunii, genereaza consecinte pe termen lung pentru Europa de Sud, Africa de Nord si Orientul Mijlociu, a…

- Oficiali si-au exprimat temerile, fara sa astepte rezultatul scrutinului, denuntand ”turbulente serioase” si o ”criza fara precedent”. Este vorba despre desemnarea presedintiei tripartite colegiale, dar si a adunarilor parlamentare, intr-o tara cu institutii atat de complexe incat unii le considera…

- Politia din Serbia a arestat joi 36 de persoane suspectate de exportarea ilegala de fructe in Rusia, care initial au fost importate din Uniunea Europeana (UE), incalcand legile locale si ale UE, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Persoanele suspectate sunt proprietari ai unor ferme, comercianti…

- La Bruxelles continua reuniunea ministrilor apararii din tarile NATO, care vor discuta, printre altele, de unul din cele mai ample exercitii militare din istoria Aliantei, care se va desfasura in Norvegia. Ministrii apararii, reuniti la Bruxelles, vor evalua stadiul implementarii posturii de descurajare…

- Aceast metoda de inselaciune este denumita de specialisti "VISHING", si consta in suprataxarea apelului. Victimele primesc un apel telefonic, de pe un numar strain. Cine suna inapoi este redirecționat catre o alta linie de suprataxare, invocandu-se un transfer telefonic catre o banca sau o institutie…

- Romania va debuta in Liga Natiunilor pe 7 septembrie, in meciul cu Muntenegru, fosta adversara din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Rusia. Partida se va disputa la Ploiesti, de la ora 21:45.

- Serviciul federal de supraveghere veterinara si fitosanitara din Federatia Rusa (Rosselkhoznadzor) a decis sa interzica temporar importurile de fructe din Serbia si Macedonia, din data de 15 august, transmite Reuters.Autoritatile ruse sustin ca au gasit ciuperca monilinia in piersicile…