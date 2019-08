Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 17:42 – Nasterea femeii care a decedat, marti, la Spitalul Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ Focsani a decurs normal, insa starea acesteia s-a deteriorat brusc si toata echipa medicala a incercat din rasputeri sa ii salveze viata, a declarat seful sectiei de Obstretica – Ginecologie,…

- O femeie de 35 de ani a murit, in timpul noptii de marti spre miercuri, la Spitalul Judetean din Focsani, la putin timp dupa ce a nascut, familia acuzand medicii ca nu au vrut sa ii faca femeii operatie de cezariana. Mai multe anchete sunt in desfasurare. Incidentul s-a produs in noaptea de marti spre…

- O femeie de 35 de ani a murit, in timpul nopții de marți spre miercuri, la Spitalul Județean din Focșani, la puțin timp dupa ce a nascut, familia acuzand medicii ca nu au vrut sa ii faca femeii operație de cezariana. Mai multe anchete sunt in desfașurare, transmite Mediafax.Incidentul s-a…

- Ancheta la Spitalul din Focșani, dupa ce o tanara a murit imediat dupa ce a nascut. Femeia a decedat ieri la Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” din Focșani, dupa ce a dat naștere unei fetițe. Din primele informații, nașterea s-a desfașurat normal, pe cale naturala, iar la scurt timp, ea a intrat in…

- Aproximativ 50 milioane lei au fost investiți in ultimii ani de Ministerul Sanatații in modernizarea aparaturii medicale a Spitalului Judetean de Urgenta „Sf. Pantelimon” din Focșani. Ultima sala de operații finalizata la Spitalul Județean are aparatura de ultima generație, cu sistem integrat de medicalizare…