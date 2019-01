Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT) amintește ca Persoanele Fizice Autorizate (PFA) care in obiectul de activitate au peste 5 clase de activitați prevazute de Codul CAEN si Intreprinderile Individuale (II) care au peste 10 clase de activitați prevazute de codul CAEN au obligația…

- Cativa romani care au tinut sa taie porcul in stil traditional romanesc risca sa ajunga la inchisoare. Mai mult, ei risca sa primeasca si o amenda de 150.000 de euro. Vecinii au chemat politia, fiind i...

- Pe principiul rau cu rau, dar mai rau fara rau, romanii spun ca sunt nemultumiti de banci si IFN-uri, dar in absenta lor ar ramane prada camatarilor. Despre plafonarea dobanzilor la credite, acestia sunt ceva mai evazivi: daca se face, sa se...

- In ultimii 6 ani, nivelul plecarilor turistilor romani in strainatate a fost mai mare decat cel al vizitatorilor straini veniti in Romania. Ca rata, numarul sosirilor vizitatorilor straini a crescut cu 60% in perioada 2012-2017, in timp ce vizitele romanilor in strainatate a crescut cu 78%.

- Atentie la reducerile de Black Friday! Acesta este avertismentul transmis de Consiliul Concurentei, inca din luna mai. Black Friday. Romanii trebuie sa fie foarte atenti la campaniile de genul Black Friday si sa compare preturile si calitatea produselor, nu doar sa astepte ca autoritatile sa sanctioneze…

- Companii Conferinta „Romania 100 de ani de business“, Iasi. Topul celor mai mari afaceri antreprenoriale din Iasi: zece businessuri romanesti au aproape 3.000 de angajati Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Madalina Panaete astazi, 00:07 0 Cele mai mari zece afaceri antrepre­no­riale…

- Companii Campionii in business din Moldova, editia a XI-a. Cinci companii din Moldova din industria textila, auto, alimentara, farma si constructii, declarate campioane in business Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Alexandra Cepareanu astazi, 00:07 0 In fiecare an, fondul de…

- Cei 19 presupusi jihadisti au fost gasiti "in cadrul anchetei privind urmarirea elementelor teroriste implicate in comiterea de operatiuni ostile in tara, intre care ultimul atac armat asupra unor cetateni care se intorceau de la manastirea Sf. Samuel", a precizat ministerul. Cel putin…