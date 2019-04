Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atenționeaza cumparatorii cu privire la aspectele deosebit de importante de care trebuie sa țina cont la achiziționarea de produse alimentare, in general, și la cele specifice Sarbatorilor Pascale in special. “Cumparați produse alimentare…

- V. Stoica Șeful Directiei Generale de Control si Supraveghere Piata din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Paul Anghel, atrage atenția romanilor care – in aceasta perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale – cumpara pește in zilele in care acest produs poate fi consumat in…

- Mare atenție cand mergeți la cumparaturi! Anumite produse nu trebuie sa lipseasca din alimentația dumneavoastra, iar alte produse trebuie evitate cat de mult se poate. Calciul este un mineral esențial pentru buna funcționare a copului. Acesta furnizeaza energie pentru inima, muschi, nervi și sange.…

- Mare atenție atunci cand cumparați aceste produse! Specialiștii au avertizat ca unele pot fi toxice și ne pot imbolnavi. Respectivele alimente acumuleaza o substanța numita solanina, care este toxica pentru organism.

- Inspectorii Direcției Sanitar Veterinare pentru Siguranța Alimentelor Brașov au aplicat in 2018, 188 de amenzi contravenționale in valoare de aproximativ 420 de mii de lei. De asemenea, au fost date 335 de avertismente și au fost confiscate peste 4 tone de produse alimentare. ,,A reprezentat un an care…

- Peste 174.000 de oua contaminate cu fipronil, provenind de la o ferma avicola din judetul Olt, au fost retrase de la comercializare, din mai multe judete, pentru a fi distruse, iar ferma in cauza are in...

Clienții potențiali ai eMAG sunt vizați, in aceasta perioada, de o campanie de tip „scam", avertizeaza Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-un mesaj...

- Peste 7 tone de carne si peste, precum si circa 2 tone de lapte si sute de oua, produse neconforme consumului, in valoare totala de aproximativ 117.000 de lei, au fost retrase de la comercializare si distruse...