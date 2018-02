Stiri pe aceeasi tema

- Un senator PNL a vorbit despre un „jaf" cum nu credea ca poate exista, in contextul unei discuții despre redevențele pe care Romania le incaseaza de la companiile care exploateaza resursele naturale ale țarii.

- La varsta de 32 de ani, fiind nascuta pe 22 noimebrie 1985, la Sinaia, prahoveanca Raluca Stramaturaru – produs al școlii de sanie de la CSO Sinaia – a avut o prestație senzaționala, pentru o practicanta de sporturi de iarna din țara noastra, clasandu-se pe poziția a VII-a a ierarhiei finale de la Jocurile…

- Pe timpul unei aciuni specifice desfurate poliitii de frontier brileni au depistat un tânr din judeul Tulcea care conducea un autoturism care nu avea drept de circulaie în România. La sfâritul sptmânii trecute poliitii de frontier din cadrul Sectorului Poliiei de Frontier Br...

- Dr. Quinn: Vreți oase puternice și sanatoase? Iata ce tipuri de alimente ar trebui sa consumați cat mai des. Ne place sau nu, atunci când înaintam în vârsta, oasele noastre încep sa își piarda densitatea și devenim mult mai expuși la fracturi și osteoporoza.…

- Salariul mediu brut, una dintre conditiile care trebuie indeplinita de strainii care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca in Romania, a fost majorat de la 3131 la 4162 de lei, ca urmare a unor modificari legislative. Potrivit Serviciului pentru Imigrari Constanta, incepand…

- Anii de liceu reprezinta perioada senina, fara griji, din viata fiecaruia, de care ne amintim mereu cu drag si cu nostalgie. In ciuda faptului ca viata curge ametitor, pe repede inainte, la „Feeling Dance” timpul se masoara in pasi de dans. Clubul oradean lanseaza un nou curs de dans…

- Slabeste eficient cu dieata cu morcovi Dieta cu morcovi cunoaste foarte multe variante, insa toate au la baza pierderea in greutate prin consumul de morcovi. Înaintea micului dejun: un pahar cu apa în care ai amestecat o lingurita cu miere de albine si una cu otet de mere. Asteapta…

- Situație periculoasa in cadrul ISU Botoșani, insa cazul poate sa se extinda la nivelul țarii. Conducerea instituției a prezentat un tabloul cutremurator al situației in care se afla oamenii carora li se cere sa faca imposibilul și sa ii salveze pe cei aflați in pericol.

- Atentie, soferi! La aceasta ora se circula cu dificultate pe mai multe strazi din sectorul Botanica al capitalei. Si asta din cauza ca la intersecția bd. Dacia – str. Hristo Botev - str. Trandafirilor nu funcționeaza semaforul. In aceste conditii, Inspectoratul National de Patrulare al IGP recomanda conducatorilor…

- Actorul Jean Paler se poate lauda ca traiește pe picior mare, la propriu. Acesta poarta un numar mare la incalțaminte, lucru care i-a tot dat batai de cap. Jean Paler, care anul trecut a avut prbleme de sanatate , este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie din țara noastra. Jean Paler, care…

- Ajuns la sapa de lemn, Ion Parnica, cunoscut drept “Oneata” sau “Regele barbutului din Romania”, ameninta ca se sinucide cu familia din cauza miliardarului Nicolae Dumitru, supranumit “Niro”, din cauza faptului ca a fost pacalit de cel din urma cu un teren de 2.000 de metri patrati din Capitala. Celebrul…

- A lovit 7 masini parcate. Soferul nu avea permis A reusit sa loveasca 7 masini parcate. S-a speriat si a fugit de la locul faptei. Pentru ca nu avea permis de sofer. La data de 23 ianuarie 2018, în jurul orei 00:08, politisti clujeni au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Gheorghe…

- Miercuri, temperaturile vor scadea considerabil, iar Romania va fi victima unui val de ger cumplit, anunța meteorologii. Temperaturi scazute se vor inregistra in majoritatea regiunilor, in special in Moldova.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) transmite ca vaccinarea impotriva bolilor transmisibile prevenibile este esențiala pentru protejarea sanatații populației. Jumatate din cele 38 de decese din cauza rujeolei din Romania au fost la copii cu varsta de sub 1 an, care nu puteau fi vaccinați.

- Intarzierile de pe rutele CFR nu dau batai de cap doar romanilor. Un cuplu format dintr-un intalian și o fata din Mexic s-a revazut cu cinci pre intțrziere din cauza unei garnituri care a ramas blocata pe traseu din cauza vremii. Flavio, un tanar din Italia, a fost nevoit sa-si astepte iubita la a doua…

- Ministrul Mediului din Romania, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor.

- Comisia Europeana va organiza o reuniune pe tema calitatii aerului, fiind convocati ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv din Romania, care risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare din cauza poluarii.

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, a fost blocat, in aceasta dimineata, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o…

- Un barbat din Iasi a adormit la volan si a intrat cu masina intr-o curte. Din cauza oboselii, șoferul din Iași a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, potrivit Romania tv. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut…

- Torje, la Alanyaspor! Gabi ramane in Turcia, dupa ce a jucat și la Karabukspor. Conducerea clubului turc s-a inteles cu internaționalul roman, scrie futbolarena.com. Torje, care a fost și pe lista Bolognei in aceasta iarna, este dorit la Alanyaspor mai ales de tehnicianul echipei, Hikmet Karaman. Cele…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), care include 16 fabrici din tara, spune ca in ultimii doi ani aprope 170 de medicamente care costa sub 25 de lei au disparut gradual de pe piata, ca urmare a cresterii taxei clawback cu peste 50%. „Din 2015 si pana in prezent,…

- Primaria Deva a prezentat concluziile verificarilor efectuate de Corpul de Control la Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva. Conducerea serviciului de „Spatii verzi” a fost acuzata de mai multe achizitii la suprapret si de externalizarea, in aceleasi conditii paguboase, a unor…

- Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) l-a avertizat luni pe unul dintre deputatii sai, care a postat un tweet cu caracter rasist contra fiului fostului star al tenisului Boris Becker, scrie AFP. Conducerea nationala a partidului a luat aceasta decizie in unanimitate, a declarat un purtator…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme semnificative privind fluenta traficului pe arterele importante.

- Traficul rutier se face cu dificulate in mai multe județe din Romania, in conditii de ceata densa, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- In fiecare an, companiile aviatice pierd sute de mii de euro din cauza vremii nefavorabile, a declarat intr-un interviu pentru News.ro Gheorghe Racaru, directorul general al Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca. Acesta subliniaza ca sectorul aviatic este sensibil la orice schimbare…

- Un barbat din Basarabeasca a fost prins în flagrant de ofițerii CNA și SPIA, în mașina unui echipaj al poliției de patrulare, timp ce le oferea oamenilor legii 300 de euro mita. Potrivit serviciului de presa al CNA, barbatul, aflându-se în trafic la volanul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier. Pe Autostrada A1 Sibiu Deva, pe tronsonul kilometric 306 400 308 900, se executa lucrari de reparatii…

- Marius Sumudica a reactionat imediat dupa ce Gigi Becali l-a acuzat pe Denis Alibec ca nu doreste sa mai intre in teren pentru FCSB. Antrenorul lui Kayserispor l-a provocat pe finantatorul vicecampioanei sa-l deconspire pe prietenul care i-ar fi „picurat” in ureche motivele pentru care atacantul…

- Romania arata ca un taram desprins parca din filmele horror in acest moment. Nu a trecut prea mult timp de la tragedia Colectiv, cand zeci de tineri nevinovați și-au gasit sfarșitul din cauza incompetenței sistemului… administrativ și medical, scrie bugetul.ro.Marți un nou eveniment tulburator…

- La 23 de ani, Salvatore Pierluca a plecat din țara sa natala catre Romania urmarind doar semnele din viața sa, iar pana acum, toate arata ca acesta a luat o decizie buna. Salvatore Pierluca se pregatește acum pentru gala de pe 15 decembrie, de la ora 20.00, pe Antena 1.

- In ciuda faptului ca Romania este privita de partenerii europeni ca un stat care mai are mult de luptat pentru a combate corupția, deputatul PSD Eugen Nicolicea incearca sa scoata in evidența lucrurile bune.

- Cinci alimente care impiedica aparitia cancerului Aceste cinci alimente impiedica aparitia celulelor de cancer, oprindu-le sa se mai hraneasca. 1. Afine si zmeura - Sunt eficiente în special în cazurile de cancer ovarian. Lupta eficient cu stresul oxidativ. 2. ....…

- Baiat, luat pe capota in centrul Clujului. A traversat neregulamentar VIDEO Un elev a fost lovit in plin de un autoturism, pe o strada din Cluj. Accidentul s-a produs luni, 4 decembrie. Minorul accidentat are 15 ani și este din Florești. "Doi elevi traverseaza grabiți strada fara sa se asigure.…

- CHIȘINAU, 7 dec — Sputnik. Ucraina a procurat la sfârșitul lunii noiembrie 22,2 tone de petrol produs de compania ”Arnaut Petrol” din Republica Moldova, informeaza enkorr.com.ua. Potrivit Enkorr, este pentru prima data când Ucraina cumpara petrol moldovenesc.…

- Procurorii DNA au ajuns la o concluzie fara echivoc: incendiul de la ″Colectiv″⁣ putea fi evitat. DNA cere acum ca statul roman, prin Ministerul Finantelor, sa isi asume responsabilitatea pentru cea mai mare tragedie de dupa Revolutie. Tribunalul Bucuresti ar trebui sa decida luni daca este de acord…

- Maria Ghiorghiu, cea care a prevazut tragedia de la Colectiv, anunța o &"mare revoluție&" în România. Aceasta a scris pe blogul personal ca cineva &"dinafara României&" vrea sa ne distruga țara.

- Conducerea companiei TAROM a decis sa-l revoce din functie pe reprezentatului sau la Amsterdam, in urma neințelegerilor care au dus la „uitarea” in Olanda a șase pasageri ai unei curse TAROM care a avut probleme, a aflat Digi24.

- Caz revoltator in Romania anului 2017! A fost inregistrat primul deces din cauza lipsei de medicamente. O femeie din Alba a murit pentru ca nu a primit tratamentul cu imunoglobulina, anunta Antena3. Lipsa acestei substante a fost semnalata de nenumarate ori de catre asociatiile de pacienti, care au…

- O femeie a murit din cauza lipsei de imunoglobulina la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia. Reprezentanții unitații medicale susțin ca au trimis inca de pe data de 20 octombrie comanda de imunoglobulina, insa nu au primit nimic pana in momentul de fața. Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu…

- ACCIDENTUL VASCULAR CEREBRAL1. F (face=fata): Rugati pacientul sa zambeasca. Semne de alarma: Fata nu e simetrica sau gura e cazuta intr-o parte.2. A (arms=brate): Rugati pacientul sa-si ridice simultan brațele. Semn de alarma: unul dintre ele ramane mai jos3. S (speech=vorbire): Rugati…

- Un alt nume greu din Romania a murit din cauza aceleiasi suferinte pe care a avut-o si Stela Popescu. Jurnalistul Dan Papij a incetat din viata, vineri dimineata, la Sibiu, din cauza unui accident vascular cerebral. Afectiunea a fost descoperita in urma cu cateva zile, dar dupa ce medicii i-au spus…

- Lidia Bodea și-a anunțat demisia din Comitetului Director al Asociației Editorilor din România, în urma lansarii unor pagini scrise de Dan Voiculescu, pagini comentate, printre alții, de Dan Puric, Adrian Nastase, Mircea Diaconu, Bogdan Chirieac,

- Romania's Prosecutor General Augustin Lazar was on a working visit to Serbia, where a memorandum on transnational crime fighting cooperation between the two countries' prosecutor's offices was signed. According to a press release of the Prosecutor's Office, the document establishes the key…

- Ioana Boureanu s-a lasat cumintita de noul iubit, alaturi de care se pare ca si-a gasit linistea. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii despre cel mai nou cuplu monden si despre cum a reusit tanarul sa o cucereasca pe fata lui Cristian Boureanu. (CITESTE SI: Boureanu a primit o noua…

- Circa 35% dintre incendiile produse la locuinte sunt cauzate de cosurile de fum defecte sau necuratate; Aceste incidente tragice, in care anual isi pierd viata in medie 190 de persoane, pot fi prevenite daca apelam la cosari; In ultimii cinci ani, in Romania, s-au produs in medie 6.200 de incendii…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, s-a intalnit vineri cu Vladimir Rebic, director al Politiei din Serbia, printre temele abordate fiind si cooperarea judiciara romano-sarba in cazurile de criminalitate transfrontaliera. In ciuda faptul ca, pe comunicarea oficiala, nu se pomenește despre…

- Modificari pe liniile 3 si 25 Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunta modificari, sambata, pe liniile 3 (Str. Unirii - P-ta Garii) si 25 (Str. Bucium - Str. Unirii). "Ca urmare a lucrarilor de sistematizare executate la intersectia str. Unirii - str. Al. Vaida Voievod, Compania de Transport…