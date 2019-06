Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier la ora 18:50 pe DN 18, intersecția spre Mogosa, un autoturism a intrat intr-un copac, victime incarcerat, intervin echipaje SMURD TIM, EPA si SAJ. Intervine Det BM cu o descarcerare, o autospeciala de stingere. Inca 2 victime de 13 si 16 scoase din masina pana la ajungerea pompierilor,…

- Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi copii calatoresc in afara granitelor, Politia de Frontiera reamintește conditiile privind calatoria cetatenilor romani minori in strainatate. In cursul anului 2018, polițiștii de frontiera au fost nevoiti sa intrerupa calatoria…

- COD GALBEN In intervalul 24.06.2019 ora 13:00 – 25.06.2019 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza (judetul Maramures), Tur (judetul Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), Somesul Mic – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Cluj), Somes – afluentii…

- Valabil pana la ora 18:30 Județul Maramures: Vișeu de Sus, Moisei, Saliștea de Sus, Vișeu de Jos, Stramtura, Ieud, Sacel, Bogdan Voda, Rozavlea, Dragomirești, Botiza, Șieu, Poienile Izei. Se vor semnala: ploi torentiale care vor depasi 35 – 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni…

- „Invațatorule, cine a pacatuit, ca s-a nascut orb, el sau parinții lui?” (In 9,2). Aceasta intrebare, pe care discipolii i-o adreseaza lui Isus, provoaca o serie de reacții și de acțiuni care vor insoți toata pagina evanghelica, dezvaluind și punand in evidența ceea ce cu adevarat orbește inima omului.…

- Potrivit meteorologilor, vremea este instabila joi in vestul, nord-vestul și centrul țarii, dar și la munte. Pana la ora 22:00 va ploua torențial. Se vor inregistra descarcari electrice, grindina si vant cu aspect de vijelie. Cantitatile de apa pot ajunge si la 40 l/mp. pana la ora 24.00 este valabil…

- Pe principalele cursuri de apa din Țara Lapușului nu sunt deocamdata probleme și nu sunt atinse cote de atenție, anunta reprezentantii CJSU Maramures. In ceea ce privește torenții de pe versanți, aceștia vor contribui la creșterea debitelor unor vai și paraie. Prognoza meteorologica este de precipitatii…

- "Voucherele de vacanța sunt foarte importante pentru dezvoltarea industriei ospitalitații. Atenție, va rog! Prin Parlament am vazut o inițiativa legislativa puțin nastrușnica ce venea sa spuna ca pentru cele neutilizate sa fie obligat angajatorul sa plateasca numerar sau cu bonuri de masa. Cred ca…