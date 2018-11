Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 47 de persoane au murit intr-un accident rutier produs miercuri in apropierea orasului Rusape din Zimbabwe, dupa ce doua autobuze s-au ciocnit frontal, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Zeci de persoane si-ar fi pierdut viata vineri intr-un accident de tren in statul Punjab din nordul Indiei, potrivit canalelor de televiziune locale, relateaza dpa si Reuters.Intre 40 si 50 de persoane ar fi murit in momentul in care un tren ar fi intrat in multimea adunata langa liniile de…

- Cel putin 11 copii au murit, iar unul este disparut in urma inundatiilor produse in nordul provinciei indoneziene Sumatra, anunta autoritatile, citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Inundatiile au afectat aproximativ 20 de imobile, inclusiv o scoala islamica, in zona Mandailing…

- Un nou LIVE pe Facebook la volan a dus. la moarte! O fetita de 9 ani a pierit dupa ce masina in care se afla si care circula regulamentar a fost lovita de un sofer teribilist care abia pornise transmisiunea in direct pe reteaua de socializare.

- Bilantul victimelor accidentului rutier petrecut duminica pe DE 85, din judetul Vrancea, este de patru morti si doi raniti, potrivit ultimelor informatii primite din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta judetean. Intre persoanele decedate este si un copil in varsta de 15 ani.

- Sase milioane de copii din intreaga lume au murit anul trecut din cauza unor afectiuni care puteau fi prevenite si a altor complicatii, adica aproximativ jumatate din numarul de decese din cauze similare in 2000, cand in cadrul Summitului Mileniului au fost aprobate obiective pentru a pune capat…

- Guvernul din Zimbabwe a decretat stare de urgenta sanitara in capitala, dupa ce 20 de persoane au murit din cauza holerei, iar 2.000 au fost infectate, informeaza DPA. "Declaram stare de urgenta sanitara pentru Harare. Acest lucru ne va permite sa tinem sub control holera, febra tifoida si alta epidemie.…

- Drama fara margini in familia unui polițist din Iași. Omul legii și-a pierdut viața in urma unui accident violent produs in timp ce se afla in misiune noaptea trecuta: cauta o copila de 10 ani, care fusese data disparuta. La un moment dat, agentul a intrat intr-o depașire și a lovit o alta mașina. Medicii…