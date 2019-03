Stiri pe aceeasi tema

- Scene teribile au fost filmate intr-un bat dintr-un cartier din Suceava, unde o tanara in varsta de 31 de ani, angajata a localului, a fost batuta cu salbaticie de un individ aflat sub influenta bauturilor alcoolice.

- Medicul Radu Ionescu a prezentat, intr-un videoclip postat pe contul de Instagram, fotografii alei unei foste paciente operate de falsul medic italian Matteo Politi, precizand ca este vorba de "o mutilare in urma unei operatii de augmentare cu mastopexie".

- Tot mai des apar cazuri de copii bolnavi, care au nevoie urgenta de bani pentru operații sau tratamente. Oamenii legii atrag, insa, atenția sa verificam cazul inainte de a face donația, intrucat putem și inșelați. Polițiștii din județul Alba au reținut ieri un barbat de 39 de ani din Bistrița, pe care…

- Un barbat este acuzat de tentativa de omor, dupa ce si-a lovit intentionat soacra cu masina. Femeia in varsta de 50 de ani a ajuns la spital cu multiple contuzii. Barbatul aflat la volanul masinii sale a vazut-o pe soacra lui pe strada, a tras de volan si a dat peste ea, lovind-o in…

- In imagini se vede cum baiatul este umilit și lovit cu brutalitate de trei adolescenți. Unul dintre ei a filmat intreaga scena, iar clipul a fost postat apoi pe internet. Poliția din Alba s-a autosesizat și a deschis o ancheta in acest caz. Atat victima, cat și agresorii, au fost chemați la…

- In total, 17 persoane si-au pierdut viata si alte 12 au fost ranite vineri la Guayaquil, in Ecuador, in incendiul unei clinici specializate in tratamentul dependentelor, au anuntat autoritatile, relateaza AFP.Guvernatorul provinciei Guayas (sud-vest), Raul Ledesma, a declarat presei ca bilantul…

- Suspectul a fost retinut de politie si cazul este in curs de investigare, potrivit postului public de televiziune CGTN si West Fujian News. Citeste si Guvernul Marii Britanii acuza China ca intreprinde o ampla campanie de atacuri cibernetice Nu este deocamdata clar cati dintre oamenii…