- Ministerul spaniol al Sanatatii, Maria Luisa Carcedo, a declarat miercuri ca interzicerea fumatului in vehiculele private este una dintre "cele mai mari masuri" la care Guvernul lucreaza pentru combaterea fumatului, deși a spus ca este o problema care "trebuie discutata cu calm".

- Marea Britanie va organiza alegeri pentru Parlamentul European in data de 23 mai. Anuntul a fost facut de Guvernul de la Londra, care insa a mentionat ca asta nu inseamna ca Regatul Unit a renuntat la ideea de a parasi Uniunea Europeana.

- Polițiștii din Madrid au vrut sa opreasca, in noaptea de sambata spre duminica, o mașina care mergea cu farurile stinse, deși era ora 1.30. Șoferul a accelerat și a urmat o urmarire ca-n filme. Poliția l-a alergat cațiva kilometri pe o autostrada din apropierea Madridului, apoi șoferul a reușit sa fuga…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat, sambata, ca Inspectia Tehnica Periodica (ITP) solicitata in Programul Rabla va fi eliminata pentru "o masina care sta in curtea unui cetatean". "Am hotarat, facand o analiza clara, la rece, si am emis ordinul de ministru prin care ITP-ul pentru o masina…

- Comandamentul operatiunii navale europene Atalanta, specializata in combaterea pirateriei in largul coastelor Somaliei, a fost transferat vineri din Regatul Unit in Spania, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.O ceremonie desfasurata la baza Rota din Andaluzia (sudul Spaniei) a marcat preluarea…

- Deficitul comercial poate fi redus prin cresterea prezentei pe pietele unde produsele romanesti sunt cunoscute dar si prin eficientizarea programelor, a aratat miercuri ministrul pentru Mediul de Afaceri, Stefan-Radu Oprea, in cadrul Consiliului de Export, potrivit agerpres.ro.In plus, ministrul…

- Bolnavii de cancer pulmonar vor putea depista leziunile canceroase intr-un timp mai scurt și vor avea acces mult mai rapid la terapia adecvata și asistența medicala la standarde inalte de calitate. Ministerul Sanatații va introduce un program prin care va ajuta centrele de diagnostic și tratament sa…

- Spania a anuntat vineri adoptarea unui decret care permite rezidentilor britanici sa ramana in tara chiar daca nu va exista un acord pentru Brexit, informeaza Reuters si AFP. Cererile lor de resedinta permanenta vor fi primite pana la sfarsitul lui 2020. Guvernul de la Madrid doreste totodata reciprocitate…