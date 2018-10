Stiri pe aceeasi tema

- Romania este obligata sa transpuna Directiva 64/2011 a Comisiei Europene, cu privire la acciza impusa pentru țigarete. Aceasta impunere va conduce catre o creștere a prețului țigarilor.(CITEȘTE ȘI: SEXOASA BILIONERA L-A ZAPACIT DE CAP PE ”SULTANUL MUȘAMALELOR”!) Prețul mediu ponderat trebuie sa fie…

- România trebuie sa transpuna în totalitate Directiva 64/2011 a Comisiei Europene privind acciza impusa pentru țigarete, masura ce va crește costul unui pachet de țigari, scrie adevarul.ro. Potrivit art. 11 al Directivei 64/2011, pâna la 1 ianuarie 2019, incidența accizei în…

- Clever Taxi anunța o noua persoana la conducerea companiei, începând din luna septembrie. Mihai Rotaru a decis sa renunțe la rolul de CEO al Clever Taxi dupa exitul de succes din vara trecuta si 7 ani de dezvoltare continua. În ultimii ani, Mihai a reușit sa transforme Clever Taxi…

- "De la Bruxelles se vede clar ca Romania a facut progrese remarcabile, atat in plan instituțional și administrativ, cat și in plan economic și financiar, ceea ce este vazut de catre partenerii noștri europeni ca un garant al faptului ca țara noastra iși va indeplini cu succes mandatul sau european…

- Pe 10 august 2018 la București are loc o manifestație de protest în Piața Victoriei. Inițial, organizarea mitingului a fost asumata de Federația Românilor de Pretitudineni, o asociație înființata acum o luna la Bruxelles, care pretinde ca ar reprezenta mai multe asociații ale românilor…

- sustinut de imbunatatirea rezultatelor operationale si de mediul de risc favorabil „Performanta Erste Group in primele sase luni ale acestui an a fost una dintre cele mai bune - profitul net a crescut cu 24% fata de anul precedent la 774 milioane EUR. Aceasta evolutie a fost determinata de o crestere…

- ''Eu sunt foarte increzator ca va urma o schimbare majora in sensul imbunatațirii politice americane fața de Romania. Am anunțat pe DCNews venirea lui Adrian Zuckerman, pe 4 mai. Este un om de afaceri, provenit din mediul imobiliar, absolvent al Facultații de Drept, din New York, cu o diploma preuniversitara…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta, iar potrivit liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie adoptata o Ordonanta de Urgenta pe mediu care trebuie sa puna in acord cu o Directiva europeana, acesta fiind singurul motiv pentru care sedinta Executivului are loc marti, si nu miercuri sau…