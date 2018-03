Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea regionala consulara din cadrul campaniei "Dialog cu diaspora - 2018" are loc de vineri pana duminica, la Bonn si este condusa de secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Cosmin Dinescu, informeaza un comunicat al MAE transmis Agerpres.Potrivit sursei citate, este…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele Eurostat. Procentul din PIB alocat…

- Teoria susține ca, de fapt, exista cinci tipuri de diabet, in prezent, afecțiunea fiind clasificata in doar doua categorii principale, respectiv diabetul de tip I și diabetul de tip II. O echipa formata din cercetatori din Suedia și Finlanda a lansat, recent, o noua teorie, conform careia ar exista…

- Un numar de opt state din nordul Uniunii Europene si-au exprimat marti ingrijorarea fata de proiectele ambitioase de reformare a reformare a zonei euro avansate de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP si Reuters. Intr-un comunicat comun Olanda, Estonia, Lituania, Letonia,…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Deputații au votat ca Vinerea Mare sa fie zi libera pentru romani. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata. Deputatii au adoptat-o cu 233 voturi “pentru”, 7 voturi ”impotriva”si…

- Peste jumatate dintre somerii din sase state europene, intre care se afla si Romania, se afla in risc de saracie, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate luni de biroul european de statistica Eurostat, transmite News.ro . Datele arata ca 51,4% dintre somerii romani sunt expusi saraciei, iar…

- In ianuarie 2018, Romania era pe locul 3 in topul celor mai mici salarii brute din Europa, cu 408 euro, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro). Conform Eurostat, la polul opus se afla Olanda (unde salariul brut se ridica la 1.578 euro), Irlanda (1.614 euro) si Luxemburg (cu 1.999…

- Studiu: 50% dintre olandezi nu se spala pe maini dupa ce merg la baie. Un sondaj Gallup, realizat in 2015, arata ca olandezii sunt cei mai puțin igenici oameni din Europa, ceea ce inseamna ca ei nu se spala la fel de des pe maini precum o fac romanii sau turcii dupa ce ies de la toaleta. Potrivit sondajului,…

- Senatul a votat, miercuri, ca Vinerea mare sa fie zi de sarbatoare, nelucratoare. Proiectul de lege inițiat de deputați și UDMR, PSD, PNL, PMP și minoritați a trecut de plen cu 86 de voturi pentru, un vot impotriva și o abținere. Inițiatorii precizeaza ca Vinerea Mare, sau Vinerea Patimilor este ultima…

- Autoritatile efectueaza o analiza extinsa a legislatiei bancare si acorda o atentie speciala tendintei de scadere a platilor in numerar, iar un raport interimar este asteptat cel mai devreme in aceasta vara. ”Daca aceasta tendinta de disparitie a numerarului are loc prea rapid, va fi dificil sa mentinem…

- Autoritațile din Suedia se declara ingrijorate pe masura ce magazinele, restaurantele dar și muzeele nu mai accepta plațile cu bani cash. Suedia a devenit recunoscuta ca țara cu cele mai puține plați in numerar, iar cele mai multe dintre banci opereaza exclusiv cu tranzacții online. Afișele cu “Nu acceptam…

- Peter Forsberg, expert Eurosport și fostul campion olimpic, crede ca hocheiul jucat la JO va fi la inalțime in ciuda lipsei jucatorilor din NHL. Cum marii favoriți ai turneului masculin, Sportivii Olimpici din Rusia au fost invinși miercuri, in prima partida, cu Slovacia, 2-3, Forsberg le mai numește…

- Tanarul norvegian Johannes Klaebo a devenit marti, la 21 de ani, cel mai tanar campion olimpic din istoria schiului fond, dupa ce a castigat titlul in proba de sprint clasic la Jocurile de la PyeongChang . Klaebo, inregistrat cu timpul de 3min05sec75/100, i-a devansat in cursa finala pe italianul Federico…

- Alexandru Dedu, presedintele Federatiei Romane de Handbal care si-a propus sa continue inca 4 ani in aceasta functie, a fost prezent la ProSport LIVE, emisiune in cadrul careia si-a expus o parte din strategia pentru 2018-2022, cu care vrea sa castige alegerile din 14 februarie. In acelasi timp,…

- Romania ocupa locul 29 in Indexul Statului de Drept 2018”, care masoara nivelul la care 113 tari din intreaga lume adera la principiile statului de drept si care este realizat de World Justice Project, o organizatie independenta multidisciplinara, avand drept obiectiv progresul in ceea ce priveste statul…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 a mai depasit un obstacol dupa ce compania responsabila de acest proiect a primit autorizatia necesara pentru constructia si operarea conductei in apele teritoriale ale Germaniei, a anuntat miercuri operatorul conductei, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Rata de supravietuire in caz de cancer la nivel mondial este in crestere, desi cifrele sunt influentate in mod disproportionat de rezultatele optimiste inregistrate in grupul restrans al tarilor bogate, este concluzia unui studiu amplu publicat miercuri in revista medicala The Lancet, informeaza…

- Romania este la doar cateva ore de zbor din orice colț al continentului. Acesta oportunitate i-a facut facut pe mulți artiști cu dare de mana sa se mute peste granița și sa vina acasa doar la evenimente. Veteranul hip-hopului Mihai Bitza, Mihai Margineanu, Narcisa Suciu, Flavius Teodosiu ori Dj Rynno…

- Mai multe magazine europene GameStop au listat de Blob (Suedia, Finlanda, Norvegia și Danemarca) și Legend of Kay Anniversary (Suedia, Finlanda, Norvegia și Danemarca) pentru Switch. de Blob este disponibil pe PlayStation 4, Xbox One, PC și Wii, iar Legend of Kay Anniversary este disponibil pe PlayStation…

- Suedia isi instruieste populatia cum sa reactioneze in caz de raboi. Tara pregaste o brosura care include informatii despre cum ar trebui sa reactioneye oamenii in cazul unui conflict armat, in contextul ingrijorarilor legate de amenintarea rusa, relateaza The Telegraph. Brosura va fi trimisa la cele…

- Cateva magazine din lanțul GameStop au dat de ințeles ca va exista Red Faction: Guerrilla Remastered pentru PlayStation 4 și Xbox One. Anunțul a aparut pe site-urile GameStop din mai multe țari (Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca) pe toate precizandu-se ca jocul celor de la Volition este…

- Institutul Meteorologic si Hidrologic din Suedia a emis, pentru regiunile muntoase Norra Lapplandsfjallen și Jamtlandsfjallen, un cod protocaliu de furtuna, cu vant extrem de puternic și averse de zapada.

- Romanii și bulgarii sunt pe ultimele locuri din Uniunea Europeana (UE) la internet banking, doar 5% și, respectiv, 7% din populație folosind aceste servicii, potrivit unui studiu Eurostat, citat de catre Agerpres.ro . Astfel, doar un roman din 14 folosește serviciile de internet banking. Spre comparație,…

- Transferul responsabilitatii pentru accidentele rutiere de la soferi spre specialistii in urbanism si autoritatile de transport reprezinta un element crucial in reducerea numarului de 1,3 milioane decese provocate anual de accidentele rutiere, potrivit raportului publicat joi de World Resources Institute…

- Dell a prezentat la ediția din acest an a CES o… linie de bijuterii. Acestea sunt realizate din metale recuperate din placi de baza reciclate, scrie The Next Web . Numita “The Circular Collection” (”Colecția Circulara” – n.r.), aceasta include inele și cercei din aur și opal. Pentru realizarea colecțiilor,…

- Finlanda si Suedia sunt printre putinele tari din lume care ofera posibilitatea oricarui elev sa studieze limba materna in scoala. Mai mult, cele doua state suporta toate cheltuielile legate de aceste cursuri. Astfel, copiii romanilor stabiliti aici au ocazia sa cunoasca limba, traditiile si cultura…

- Potrivit concluziilor unui studiu, nivelul de inteligenta din tarile europene avansate industrial se confrunta cu un declin in ultimele decenii, pe primul loc in lista fiind Marea Britanie si Scandinavia – Danemarca, Norvegia, Finlanda si Suedia.

- Romania se afla pe locul 20 in lume și 16 in Europa, in topul celor mai buni vorbitori de limba engleza, conform unui studiu realizat de Education First. Conform Education First, pe primele 3 locuri in top se afla Olanda, Danemarca și Suedia. Urmatoarele clasate sunt Norvegia, Finlanda, Singapore și…

- Casa lui Mos Craciun se afla in Laponia, care se intinde pe suprafata a patru tari: Norvegia, Suedia, Finlanda si Rusia. Laponia este un loc plin de magie unde locuiește Moșul impreuna cu renii și spiridușii lui, un spațiu miraculos unde se infaptuiesc minuni și unde tot anul Moșul pregatește cadouri…

- "Am luat nota de poziția exprimata de cei 7 parteneri și aliați ai Romaniei cu privire la evoluțiile din domeniul justiției. Reasigurand asupra atașamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real și concret cu partenerii noștri europeni,…

- Ambasadorii a sapte state UE si au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justitiei in Romania. Avertismentul este semnat de ambasadorii tarilor: Germania, Franta, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca, Finlanda, relateaza Digi 24.Ambasadorii Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei,…

- Potrivit acestor surse, manevrele au repetat capturarea statelor baltice si a Belarusului precum si o "campanie soc" impotriva tarilor occidentale membre ale NATO precum Germania si Olanda, dar si Polonia, Norvegia si state nealiniate precum Suedia si Finlanda. Potrivit celor doua surse, trupele rusesti…

- Jumatate dintre romani se confrunta cu lipsuri de natura materiala si sociala Jumatate din populatia Romaniei se confrunta cu deprivare materiala si sociala, tara fiind urmata de Bulgaria (48%), la polul opus situandu-se statele nordice, potrivit datelor din 2016 publicate, marti, intr-un raport al…

- Jumatate din populația Romaniei a suferit anul trecut din cauza saraciei, arata cele mai noi date Eurostat . Procentul este semnificativ mai mare decat media europeana. In statele membre UE, 16% din populatie (75 de milioane de persoane) suferea in 2016 din cauza deprivarii materiale si sociale. Nici…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 12 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 884 posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- Conform Eurostat, persoanele care se confrunta cu deprivarea materiala nu au mijloacele necesare pentru cel putin cinci puncte din aceasta enumerare: cheltuieli neasteptate, o saptamana de vacanta in fiecare an departe de casa, evitarea restantelor (la plata creditului ipotecar, a ratelor, a chiriei…

- Potrivit unui proiect de lege, Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor poate deveni sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare este sarbatoare legala in 16 dintre cele 28 de state membre ale Uniunii, iar conform calendarului sarbatorilor legale stabilit de Comisia Europeana va fi in 2018 si pentru institutiile…