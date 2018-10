ATENŢIE, DOAMNELOR! Un bărbat care ţine la voi va face aceste 8 lucruri Isi face timp pentru tine Daca barbatul cu care esti implicata intr-o relatie petrece timp cu tine, nu intarzie la intalniri decat in cazuri exceptionale, este semn clar ca tine la tine. Cu cat il interesezi mai mult, cu atat va vrea sa stea mai mult cu tine. Comunica Un barbat care vrea sa stea in permanenta legatura cu tine, care iti trimite mesaje si se intereseaza ce ai mai facut in ultima vreme, este un barbat care se gandeste constant la tine. Si de ce ar face-o daca nu te-ar iubi. Planurile lui de viitor te includ si pe tine Planurile de viitor ale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

