- Circulația se desfașoara cu dificultate, luni dimineața, pe DN 1, la intrarea pe Centura de Vest a Ploieștiului, sensul de mers spre București, din cauza unui sens giratoriu nou construit, care nu poate prelua valorile mari de trafic. Coloana de mașini are peste 10 kilometri.Potrivit Poliției…

- 33 grade in Capitala Aproape toata țara este sub cod galben de poli torenațiale și vijelii, pana duminica seara, la ora 22.00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). In cea mai mare parte a zonei de munte, precum și in Transilvania, in nordul Olteniei, in cea mai mare parte a Munteniei,…

- Inspectoratul Național de Patrulare informeaza conducatorii auto ca au fost pornite camerele video pentru monitorizarea traficului rutier in 6 locații, dupa cum urmeaza:- șos. Muncești 690;- șos. Muncești 273 A;- str. Drumul Bacioiului 287; - intersecția bd. Dacia cu str.

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova va invita miercuri, 22 mai 2019, ora 11.00, la sediul sau din Ploiesti, str. Toma Caragiu, nr.10, sala Auditorium, la vernisajul expozitiei temporare 'Costumul popular romanesc - arta si traditie', eveniment organizat in colaborare cu Asociatia Muzeul…

- Secretarul de stat pentru afaceri europene, Melania-Gabriela Ciot, a avut astazi, 6 mai 2019, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Spaniei la Bucuresti, Manuel Larrotcha Parada. In cadrul intrevederii, demnitarul roman a apreciat contributia Spaniei la dezbaterile privind viitorul Europei. A subliniat,…

- A venit momentul sa dezvaluim si care sunt cele 22 de restaurante care ne asteapta la BURGERFEST 2019. Fie ca vorbim de cele mai bune restaurante, van-uri sau truck-uri de profil din Bucuresti, sau de cei mai buni burgeri din Brasov, Sibiu sau Cluj, cea de-a cincea editie BURGERFEST le aduce impreuna…

- In celelalte zile, magazinele Enel vor functiona dupa programul obisnuit: - De luni pana vineri, programul de functionare este de la ora 9 la ora 17 in municipiul Bucuresti si de la ora 8 la ora 16 in judetele Ilfov si Giurgiu. Clienții pot gasi informații privind evidența facturilor de energie…