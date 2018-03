ATENŢIE: Cum nw afectează antibioticele organismul In general, tratamentul cu antibiotice este administrat cu scopul distrugerii bacteriilor nocive ce ataca corpul, insa din cauza modului in care actioneaza, acestea afecteaza intreg spectrul de bacterii prezente in organism, inclusiv cele benefice de la nivelul florei intestinale, scrie bzisanatate.ro. Desi antibioticele sunt privite ca fiind o solutie rapida in cazul problemelor medicale persistente, administrate in mod recurent, sporesc rezistenta corpului la infectii si scad in timp eficienta altor tratamente. Specialistii Ropharma recomanda metode de terapie alternative antibioticelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Diabetul zaharat este o boala care ne poate afecta toate organele, mai ales daca nu respectam tratamentul si regimul recomandat de medic. Totodata, daca este lasata netratata, afectiunea poate avea urmari grave. Diabetul zaharat de tip 2 este cea mai ...

- Cand medicii iți cer sa te consulte intre patru ochi, și nu doar la telefon, nu este doar pentru a nota in fișa ta constatarile. Anumite trasaturi faciale pot fi adevarate indici pentru afecțiuni de care e posibil sa nu știi. Experții susțin ca ar trebui sa ne punem un semn de intrebare cand observam...…

- "In ceea ce priveste rolul social, fondurile de pensii sustin milioane de romani in demersul lor de a-si asigura un trai decent la batranete, prin completarea pensiei publice si diversificarea surselor de venit la pensie, ceea ce contribuie la degrevarea bugetului asigurarilor sociale de presiunea…

- Persoanele cu insomnie sunt mai expuse unor boli precum diabetul, din cauza dereglarii nivelului insulinei, si hipertiroidia, produsa de excesul de hormoni tiroidieni. Studiile au aratat ca insomnia favorizeaza aparitia infarctului si a accidentului vascular cerebral. Scaderea…

- Romanii vor plati mai putin in acest an pentru calatoriile catre destinatiile lor preferate de Paste, platind pe zboruri cu 16% mai putin decat anul trecut si cu 20% mai putin decat in 2016, se arata intr-un studiu realizat de motorul de cautare momondo.ro. Potrivit studiului, Roma şi Londra rămân…

- In județ s-au inregistrat, in intervalul 5 - 11 martie, 39 de cazuri de gripa, dintre care opt la pacienți care au avut nevoie de internare. Din fericire, insa, boala nu a mai cauza niciun deces, potrivit cifrelor publicate marți de Direcția Județeana de Sanatate Publica. Se inregistreaza, insa, in…

- Dieta Dukan te ajuta sa scapi rapid de kilogramele in plus. De altfel, poate fi extrem de eficienta daca doresti sa slabesti rapid, fie pentru a avea un corp mai atragator la plaja sau la piscina, dar si pentru a incapea in rochia de la petrecerea care are loc peste mai putin de o saptamana. […]

- Medici puțini, garzi epuizante, intervenții multe, teama de eșec și de a nu-ți pierde pacientul. Asta traiesc medicii din Romania zi de zi, iar acest stres prelungit se transforma, de cele mai multe ori, in sindrom "burnout". Adica epuizare fizica și psihica, neglijarea propriei stari de sanatate, ce…

- Liderul PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca nu va candida pentru niciuna din functiile de conducere a PSD, dar la Congresul din 10 martie il va sustine pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan, pentru o functie de vicepresedinte. "Nu am intentionat…

- Iata o serie de remedii care te pot ajuta sa nu mai sforai si sa puteti avea un somn usor, atat tu cat si partenerul de… pat. 1. Curata-ti nasulUn nas infundat poate duce la sforait. Inainte de culcare asigura-te ca ai narile decongestionate. 2. Evita alcoolulAlcoolul relaxeaza…

- Avand in vedere prelungirea codului portocaliu de temperature scazute,pana in data de 02.03.2018 ora 20:00 D.S.P.Prahova face urmatoarele recomandari: Simptome cauzate de expunerea la frig: Respiratorii: secreții nazale, respirație dificila, respirație șuiratoare, tuse Cardiovasculare: durere toracica,…

- Frigul a facut ca spitalele din Iași sa fie supraaglomerate din cauza pacienților diagnosticați cu viroze respiratorii și gripa. Situația ramane grava pentru ca temperaturile raman geroase cel puțin pana joi.

- Direcția de Sanatate Publica Buzau a raportat, in ultima saptamana, aproape 3.000 de cazuri de imbolnaviri respiratorii, la nivelul județului. Mai exact, 2.700 de buzoieni au primit diagnostic de penomonie ori viroza in urma consultațiilor medicale. Aproape 700 de persoane sufera de pneumonie, iar o…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au așezat specific iernii,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, joi, un proiect de hotarare in baza caruia terenul din soseaua Pipera nr. 55 urmeaza sa fie preluat din administrarea RATB in administrarea...

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat miercuri ca nu va candida pentru nicio functie la Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, care va avea loc pe 10 martie. Intrebat daca posibilitatea redeschiderii dosarului sau conteaza in aceasta decizie, el a negat. "Nu mai candidez.…

- Gripa se raspandeste de la o persoana la alta prin contact direct cu picaturile imprastiate prin tuse sau stranut, si prin contact indirect, atunci cand picaturile sau secretiile din nas sau gat se depun pe diferite suprafete.

- Revolutia in domeniul tehnologiei spatiale a facilitat lansarea de catre firme private a unor sateliti comerciali care efectueaza o serie de misiuni in jurul Terrei, dar operatiunile de acest tip risca sa genereze implicatii pentru viata privata, comenteaza cotidianul Financial Times.

- Avand in vedere faptul ca ne aflam in plin sezon gripal, Directia de Sanatate Publica a judetului Sibiu a retransmis tuturor medicilor de familie si unitatilor sanitare cu paturi din judet masurile generale si precautiile standard care se impun pentru prevenirea raspandirii infectiilor respiratorii…

- Romania a pierdut 3,7 milioane de locuitori din 1990 pana astazi si va mai pierde inca o data pe atatia pana in 2050, daca autoritarile nu vor lua masuri eficiente pentru incetinirea declinului demografic. Datele Institutului National de Statistica (INS) arata clar ca, pe an ce trece, ramanem…

- Dr. Carmen Manciuc, Spitalul de Boli Infectioase Iasi: "In perioada rece a anului exista o crestere a numarului de afectiuni respiratorii. In general sunt viroze respiratorii pentru ca exista rinovirusurile, adenovirusurile a caror circulatie este exacerbata in perioada rece din cauza scaderii temperaturilor.…

- Bursa de la New York a revenit pe crestere la debutul sedintei de marti, dupa ce luni a inregistrat o scadere spectaculoasa care s-a propagat ulterior la nivel mondial, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Toţi cei trei indici principali au înregistrat scăderi de 2% la debutul şedinţei,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea burselor nu afecteaza Romania, amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, iar acest lucru arata "foarte clar", in opinia sa, interesul investitorilor, noteaza Agerpres. 0 …

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține ca scaderea burselor nu afecteaza Romania, amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, iar acest lucru arata „foarte clar”, in opinia sa, interesul investitorilor. ”Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea burselor nu afecteaza Romania, amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, iar acest lu...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar împrumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea burselor nu afecteaza Romania, amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, iar acest lucru arata "foarte clar", in opinia sa, interesul investitorilor. "Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un…

- Vicepresedinte PNL Cristian Busoi declara ca anuntul ministrului Muncii ca scad salariile este "o ticalosie pesedista grandioasa", mentionand ca singurul instrument de lupta este mobilizarea intregii societati impotriva "ipocriziei" coalitiei de guvernare. "Anuntul ministrului Muncii ca…

- Doctorita Cristina Iofcea s-a pomenit miercuri dimineata, 31 ianuarie, la cabinet, cu o avalansa de pacienti ingrijorati ca au ramas fara medic de familie. Oamenii aflasera din ziare ca doctorita ar fi murit.

- Numarul cazurilor de infecții acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS) și de pneumonii este in creștere in județ. In acest context Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba transmite sfaturi pentru prevenirea imbolnavirii, dar și pentru limitarea extinderii. De la inceputul anului pana in prezent…

- Medicii nutritionisti sustin ca legumele si fructele murate pot deveni alimente probiotice, atat timp cat sint conservate corespunzator. Expertii mentioneaza ca muraturile sint indicate mai ales in perioada rece a anului deoarece au efecte revitalizante, remineralizante, de intarire a sistemului imunitar,…

- Societatea Consulting amp; Construction Investments SRL a obtinut de la Primaria Constanta, pe data de 25 ianuarie, Certificatul de urbanism nr. 102. Potrivit actului, firma va modifica proiectul autorizat cu AC nr. 740 20.06.2017 laquo;Construire imobil complex turistic p 5 8eraquo;, imobil pe care…

- Doar circa jumatate dintre timișenii cu risc crescut de imbolnavire s-au aratat interesați sa ”fenteze” gripa, prin imunizarea artificiala. Este vorba de grupele populaționale incluse de Ministerul Sanatații in cadrul campaniei de vaccinare antigripala gratuita: personalul medical, cei cu varsta peste…

- Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Razvan Burleanu, saluta decizia lui Ionuț Lupescu de a candida la șefia Federației pe 18 aprilie. "Deocamdata nu am certitudinea pana nu-l aud pe el ca spune ca va candida. Daca lucrurile stau așa, pentru mine ar fi o bucurie extraordinara. De ce? Pentru…

- Un barbat din comuna Paulești a murit dupa ce i s-a facut rau și a cazut in zapada. Ieri dimineața, s-a solicitat ajutor medical pentru un barbat de 70 de ani, cazut in omat. Cand au ajuns la fața locului, medicii au constatat ca barbatul era decedat. „Prin numarul de apel unic 112, in jurul orei 08.10…

- Compania Nationala de Administrarea a Infrastucturii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca in perioada 18.01.2018 – 23.01.2018 se va efectua un transport cu depașiri pe ruta: Craiova – DN65 – DN65F – DN65C – DN67B – Dragasani – DN64 – Ramnicu ...

- Retragerea sprijinului politic si demisia premierului Mihai Tudose au efecte negative asupra monedei nationale si implicit asupra tuturor românilor. Euro a ajuns la cel mai mare nivel din istorie. Banca Nationala a anuntat un curs de referinta de 4,6599 lei pentru un euro, cu aproape…

- Dupa atitea mese festive și pahare inchinate, ficatul nostru e supraincarcat și nu prididește sa elimine deșeurile. Sa-i dam o mina de ajutor! Ficatul e pus la grea incercare de sarbatori, cind mesele noastre sint la fel de „impodobite“ ca pomul de Craciun: sarmale, cirnați, friptura, salata de boeuf,…

- Flora bacteriana din intestine nu reprezinta doar acele mici organisme care asteapta linistite sa digere urmatoarea masa. Un studiu condus de Institutul Babraham din Marea Britanie a ajuns la concluzia ca bacteriile benefice din sistemul digestiv...

- Administrarea regulata a ibuprofenului, un medicament utilizat in mod obisnuit contra durerilor sau a starilor febrile, poate dauna fertilitatii masculine, conform unui studiu recent, citat de AFP.

- PROGNOZA METEO. Incet, incet, iarna incepe sa isi intre in drepturi, cu temperaturi scazute si precipitatii ce pot lua forma de ninsori. Scaderea temperaturilor nu se va face brusc, lasandu-ne sa ne pregatim, macar psihic, pentru o iarna ca la carte.

- Cercetatorii de la Google si de la firme de securitate au descoperit doua vulnerabilitati care afecteaza aproape toate computerele lume, scrie Reuters. Bresele de securitate, denumite Meltdown si Spectre, afecteaza cipurile din computere, smartphone-uri si tablete fabricate dupa anul 1995, potrivit…

- 615 aradeni au ajuns – in perioada 29 decembrie 2017/2 ianuarie 2018 – la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Județean Arad cu afecțiuni cardiace, respiratorii și digestive – cele mai numeroase -, dar și cu accidente vasculare cerebrale, intoxicații cu alcool…

- S-a dovedit faptul ca pastele reincalzite reduc nivelul de zahar din sange, spre deosebire de pastele abia gatite. Specialistii sustin ca o schimbare de temperatura, prin reincalzire, transforma pastele intr-o mancare sanatoasa. Atunci cand sunt incalzite, pastele se transforma in amidon…

- Antibioticele reprezinta una dintre cele mai importante inventii. Acestea ajuta la tratarea infectiilor provocate de bacterii. Inaintea penicilinei si a inventiei antibioticelor din 1940, milioane de persoane au murit din cauza infectiilor. Insa...

- Taxa pe valoare adaugata (TVA) urmeaza sa fie redusa de la 19 la 9 la suta pentru 42 de categorii de lucrari, inputuri și servicii agricole. Scaderea este prevazuta, deocamdata, intr-un proiect de ordin comun al ministerelor Finanțelor și Agriculturii. Proiectul de act normativ urmeaza sa modifice Ordinul…

- Bebelușii din vestul țarii care vin pe lume cu diferite afecțiuni respiratorii vor fi mai bine tratați in cadrul Maternitații “Bega” a Spitalului Județean Timișoara. Compartimentul de Pneumologie Pediatrica va fi dotat cu aparatura de ultima generație in valoare de aproximativ 10.000 de euro, in perioada…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei, cu referire la o pozitie exprimata de presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul. "Inca de saptamana…