Atentie, constanteni! Cand incepe furnizarea agentului termic pentru incalzire RADET Constanta informeaza consumatorii ca, avand in vedere prognoza meteo care anunta scaderea temperaturilor exterioare nocturne, incepand de marti, 23 octombrie, va demara furnizarea energiei termice sub forma de incalzire.Rugam consumatorii racordati la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica ce inca au lucrari nefinalizate pe instalatiile interioare si nu doresc momentan sa beneficieze de serviciul de incalzire, sa anunte acest lucru la Dispeceratul RADET telefon 0341.461000 s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RADET Bucuresti anunta ca, incepand de duminica, 21 octombrie, la orele 22.00, va demara probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitala, avand in vedere prognoza meteo care anunta temperaturi scazute in serile urmatoare.

- RADET Bucuresti anunta ca, incepand de duminica, 21 octombrie, la orele 22.00, va demara probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitala, avand in vedere prognoza meteo care anunta temperaturi scazute in serile urmatoare, scrie Mediafax. „Actiunea se deruleaza progresiv avand…

- TERMO CALOR CONFORT S.A. a inceput de vineri, 12 octombrie 2018, furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuințelor. Pentru a se constata și remedia eventualele probleme ce pot sa apara in sistemul de distribuție, pana luni, 15.10.2018, ora 8.00 a fost livrat agent termic pentru incalzirea locuințelor…

- RADET începe umplerea instalațiilor de termoficare pentru efectuarea probelor la rece. Consumatorii care au ramas la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica. Masura a fost luata datorita prognozei meteo care indica scaderea temperaturilor atmosferice în perioada urmatoare,…

- Regia Autonoma de Distribuire a Energiei Termice din Constanta le aduce la cunostinta consumatorilor conectati la sistemul centralizat ca apa calda curge din nou la robinete. Potrivit RADET Constanta, locuitorii care nu au inca apa calda sunt rugati sa sune la dispeceratul RADET Constanta si sa semnaleze…

- Dupa ce saptamana trecuta am fost rasfatati cu temperaturi de 30 de grade, saptamana aceasta lucrurile stau cu totul altfel. Toamna pare ca isi intra in drepturi. Temperaturile scad drastic inca de luni, pe timpul noptii fiind anuntate minime de 4-5 grade. In asemenea conditii, sigur vom simti nevoia…

- RADET Constanta anunta ca in intervalul de timp 25.09.2018 ndash; 29.09.2018 se vor efectua citirile contoarelor de energie termica montate la consumatori.Tabelul cuprinzand planificarea pe zile a punctelor termice pentru care se vor citi contoarele de energie termica montate la consumatori poate fi…

- In vederea efectuarii unor lucrari de reparații la alimentarea cu apa a blocului 46 din cartierul Ampoi I, SC Apa CTTA SA Alba-Sucursala Alba Iulia anunța intreruperea furnizarii apei potabile in cartierele Ampoi I și Ampoi II din data de joi 16.08.2018, ora 22.00 pana in data de vineri 17.08.2018,…