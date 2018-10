ATENȚIE, CONSTĂNȚENI! Au început amenzile pentru parcarea neplătită prin SMS! Posesorii de automobile încep sa primeasca amenzi pentru neplata parcarii în zona centrala a orașului unde funcționeaza taxarea prin SMS. Sistemul a intrat în vigoare de joi, 18 octombrie. Posesorii de autovehicule parcate în zona centrala a Constanței, unde funcționeaza taxarea prin SMS, primesc amenzi daca nu se asigura ca șederea este platita. Sistemul de taxare, instalat de câteva luni, a început sa funcționeze de joi, 18 octombrie. Poliția Locala Constanța face raiduri, fotografiaza mașinile parcate în locurile respective (de pe Bulevardul… Citeste articolul mai departe pe reporterntv.ro…

Sursa articol si foto: reporterntv.ro

