- Ninsorile abundente din ultimele ore au creat panica in mai multe zone din țara, asta pentru stratul de zapada depus a depașit, in unele locuri, un metru. Și va continua sa ninga și marți noapte, spun meteorologii, care anunța ca de miercuri va fi ger, intrucat in Romania intra in val de aer polar,…

- Se strica vremea in weekend! 19 județe ale țarii vor fi, incepand cu aceasta seara, sub avertizare de cod galben și portocaliu de ninsoare și viscol. COD GALBEN Interval de valabilitate: 14 decembrie, ora 23 – 16 decembrie, ora 18. Fenomene vizate: ninsori moderate cantitativ, strat consistent de zapada,…

- Se strica vremea in weekend. 19 judete ale tarii vor fi, incepand cu aceasta seara, sub avertizare de cod galben si portocaliu de ninsoare si viscol. Este vorba in special despre zonele aflate de-a lungul Carpatilor Meridionali si Occidentali. Intervalul de valabilitate este 14 decembrie, ora 19 – 16…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis mai multe avertizari de lapovița și ninsoare pentru perioada urmatoare. Interval de valabilitate este 14 decembrie, ora 19 – 16 decembrie, ora 18. Fenomene vizate: ninsori, lapovița, ploi și polei. In intervalul menționat, aria precipitațiilor se va…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata dimineata avertizari cod galben de ceata pentru 13 judete si in Capitala, circulatia rutiera desfasurandu-se cu dificultate pe mai multe artere.

- Avertizare Cod galben de ceața și polei valabila pentru mai multe județe din Romania. ANM a emis luni dimineața mai multe alerte meteo de vreme severa, ce vot fi valabile pana la ora 11.00.

- Meteorologii ANM au emis avertizari cod portocaliu si cod galben pentru toata tara. Potrivit ANM, de miercuri de la pranz, vor fi rafale puternice ale vantului de pana la 90km/h in sase judete din sudul tarii. De asemenea, la munte va ninge viscolit. Vremea se schimba radical si in Bucuresti. Dupa zilele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in aceasta dimineața, o avertizare de vreme severa imediata. In urmatoarele ore se va forma ceața densa, ce va reduce semnificativ vizibilitatea.