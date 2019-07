Stiri pe aceeasi tema

- Începând de joi, 18 iulie 2019, se deschide piața volanta din cartierul Gheorgheni, pe strada Unirii (capatul liniei 3). Astfel, clujenii vor avea din nou posibilitatea sa achizitioneze legume si fructe proaspete de sezon direct de la producatori. Aceasta va funcționa în…

- Primaria Alba Iulia anunța ca activitatea pieței volante va fi suspendata pe perioada verii, vineri 21 iunie 2019, fiind ultima zi de funcționare. “Facem cunoscut faptul ca activitatea pieței volante se suspenda pe perioada verii. Astazi a fost ultima zi de funcționare. Motivele aparțin zonei de siguranța…

- În Cluj-Napoca functioneaza pe perioada verii trei stranduri, si anume „Clujana”, care este unul privat, „Sun”, administrat de Regia Autonoma a Domeniului Public (RADP) din subordinea Primariei, si Complexul de Natatie al Universitatii Tehnice (UTCN). UTCN ofera…

- Aproximativ 1.000 de candele au fost aprinse, joi, la crucile din Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca ale soldatilor români, maghiari, germani si sovietici, au fost depuse garoafe si s-au tras trase trei salve de armament de infanterie, cu ocazia Zilei Eroilor. De asemenea, a fost oficiat…

- Intre 25 și 26 mai dimineața, surprize de ordin material, care impun ajustarea unui plan sau a unei strategii. Intre 26 mai, dupa ora 9.08, și 28 mai seara, etapa a ridicarii orizontului de așteptare al nativilor in planul propriei lor conștiințe (educație, acces la cultura, arta și religie, ințelegere…

- Primaria Cluj-Napoca va redeschide sâmbata, 11.05.2019, piața volanta de pe platoul Salii Sporturilor ,,Horia Demian”. Clujenii vor avea din posibilitatea sa-si achizitioneze legume si fructe proaspete, de sezon, direct de la producatori. Piața volanta va fi deschisa în perioada…

- Telefoanele cu ecrane mari au inregistrat o triplare a vanzarilor in primul trimestru al acestui an, raportat la perioada precedenta a anului trecut. Acest lucru arata preferința consumatorilor pentru modele de smartphone mai scumpe, arata un studiu al companiei GfK. Mai mult, chiar daca in ansamblu…