ATENTIE! Cardul contactless și frauda. Afla cele mai simple si eficiente trucuri pentru protecție Ne grabim… și suntem comozi. Iata doua dintre lucrurile care ne fac sa uitam ca trebuie sa fim atenți. Un raport Mastercard ne arata ca in luna ianuarie a anului trecut, la nivel global se numarau 370 de milioane de carduri contactless acceptate in peste 8 milioane de locații in 111 țari. Acest lucru inseamna plata mai rapida și mai comoda, fara a mai fi nevoit sa introduci PIN-ul, atata timp cat suma nu depașește un anumit prag. Acest sistem a adus cu sine și anumite riscuri pentru posesorii de carduri contactless. Și anume, teama de a nu pica in mainile celor care vor sa fraudeze cardurile.… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ne grabim… și suntem comozi. Iata doua dintre lucrurile care ne fac sa uitam ca trebuie sa fim atenți. Un raport Mastercard ne arata ca in luna ianuarie a anului trecut, la nivel global se numarau 370 de milioane de carduri contactless acceptate in peste 8 milioane de locații in 111 țari. Acest lucru…

- Pentru ca viteza și comoditatea sunt doua dintre cele mai importante lucruri pe care fiecare dintre noi le cauta, uitam de multe ori ca și siguranța este un factor critic de care trebuie sa avem mare grija.

- Grupa Romaniei de la Euro U21 e scena transferurilor nebune ale iernii: pe englezul Solanke s-au platit deja 21 de milioane E, ar urma, la sume asemanatoare ori chiar mai mari, conaționalul Abraham și francezul Upamecano. Atenție! In topul celor mai scumpi 10 jucatori vanduți in aceasta iarna nu intra…

- In luna ianuarie a anului trecut, potrivit unui raport Mastercard, la nivel global se numarau 370 de milioane de carduri contactless acceptate in peste 8 milioane de locații in 111 țari. Acest lucru inseamna plata mai rapida și mai comoda, fara a mai fi nevoit sa introduci PIN-ul, atata timp cat suma…

- Se spune ca zambetul este cartea de vizita a fiecarei persoane, un „accesoriu" de care ar trebui sa avem intotdeauna grija. In acelasi timp, dantura este si una dintre cele mai expuse zone, iar sanatatea ei poate fi influentata de...

- Ești o adolescenta sau ai trecut deja de 30 de ani, ai devenit bunica sau ești o femeie care abia acum incepe sa aiba mai multa grija de ea. In oricare categorie te-ai incadra, sunt șanse mari sa nu știi cum sa iți ingrijești corect pielea feței. Fața noastra ne recomanda de multe ori, mulți oameni…

- Afaceristul Bogdan Cihodaru, unul dintre cei mai avuti oameni din Iasi, a fost condamnat vineri, 24 martie, la 3 ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, intr-un dosar in care au mai fost condamnati un avocat si un notar.