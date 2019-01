Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Marți, 15 ianuarie, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au identificat și depistat un barbat, in varsta de 50 de ani, din Cașeiu, banuit de comiterea unei tentative la infracțiunea de talharie. Conform cercetarilor efectuate, la data menționata,…

- Politistii din cadrul municipiului Medgidia au depistat un barbat care era urmarit international pentru infractiuni de furt, fapte comise in Belgia. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala.Astfel, la data de 15 ianuarie a.c., o patrula mixta…

- Americanii Ashley Cain și Timothy Leduc au avut un exercițiu de patinaj nereușit in cadrul competiției "Golden Spin" din Zagreb. Exercițiul lor, deși foarte dinamic, a avut parte de doua incidente, unul dintre ele impietrind asitența. ...

- Potrivit informațiilor de la fața locului, un barbat în vârsta de 49 de ani din Manașturel, care se angajase într-o traversare neregulamentara, a fost acrosat de catre un autoturism, care se deplasa dinspre Beclean înspre Dej. La volanul mașinii implate în accident…

- Un barbat din municipiul Rosiorii de Vede a fost talharit in scara blocului. Talharii au fost prinsi, iar acum risca sa petreaca urmatorii ani in spatele gratiilor. Talharit pentru doua telefoane mobile. Un barbat in varsta de 51 de ani din rosiorii de Vede a fost talharit in scara blocului in care…

- Alerta:Un barbat a otravit mai multe alimente dintr-un magazin. Vezi ce a pațit acesta la scurt timp Un barbat a otravit alimentele mai multor adulți și copii din Germania. Acesta a fost condamnat la 12 ani și jumatate de inchisoare pentru tentativa de omor. Suspectul in varsta de 54 de ani a recunoscut…

