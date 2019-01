ATENŢIE! Campanie eMAG falsă Iata mesajul eMAG: "ATENȚIE, campania prin care se ofera telefoane ca urmare a completarii unui formular cu intrebari NU este derulata de eMAG. Va rugam sa aveți grija de datele voastre personale și sa verificați cu atenție adresa website-urilor care va cer sa furnizați astfel de detalii." Nu este prima oara cand se intampla acest lucru. Au fost mai multe campanii false de acest fel, ce presupuneau completarea de formulare cu date personale. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Atentie, soferi De maine se instituie sens unic pe strada Farului, dinspre bulevardul Tomis spre strada Docherilor Masura a fost luata de Primaria Municipiului Constanta, prin S.C.Confort Urban, pentru fluidizarea traficului rutier iar, de maine, conducatorii auto nu vor mai avea voie sa intre pe strada…

- Atenție mare! Se anunța schimbari radicale in Codul Rutier. Comisia juridica și Comisia pentru transporturi ale Camerei Deputaților au dat raport favorabil proiectului de lege pentru modificarea articolului 109 din Codul rutier. Potrivit modificarilor adoptate de cele doua comisii, „masinile de politie…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a postat pe Facebook un filmulet in care se observa un barbat care il bate pe un batran in scara blocului. Conform postarii, ar fi vorba de un nou caz de recidivist „din promotia Toader“.

- BERBEC Sa aveti pregatite alternative la orice decizie importanta. Nu se stie niciodata ce va aduce viitorul si e bine sa fiti pregatiti de schimbari. Solutiile problemelor vechi le gasiti daca va uitati in trecut, la ce le-a generat. TAUR Atentie la excese, in general legate de alcool. V-am luat…

- Politiștii clujeni recomanda tuturor participantilor la trafic sa tina cont de conditiile meteorologice atunci cand pornesc la drum și sa circule cu viteza adaptata permanent conditiilor de trafic.Astfel, oamenii legii au emis o serie de recomandari pentru șoferii și pietonii clujeni: Pentru siguranta…

- CHIȘINAU, 9 ian – Sputnik. Gripa și infecțiile respiratorii acute constituie 95 la suta dintre toate bolile infecțioase din lume, conform statisticii la nivel mondial. Sursa de contaminare o constituie omul bolnav cu infecții latente manifeste sau inaparente și persoanele purtatoare de virusuri.…

- Furtul de identitate este un real pericol foarte putin constientizat. In orice moment, te poti trezi bun de plata desi nici macar nu ai trecut pragul unei banci sau nu ai deschis vreun site de specialitate. Pe masa Inspectoratului Judetean de Politie Iasi (IPJ) se afla in prezent doua dosare in care…

- Robu a atentionat, totodata, ca printr-o 'campanie de intoxicare informationala' se incearca acuzarea primariei ca nu ridica gunoiul menajer din oras, tineretul social-democrat timisorean lansand, joi, pe Facebook, imagini cu mormane de gunoi stradal etichetate 'Atentie! Robu este primar!' 'Institutia…