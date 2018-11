Atentie calatori! Se anunta intarzieri la zborurile de miercuri dimineata

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ninsori și viscol pentru Capitala și alte 17 județe din sudul și sud-estul țarii. Totodata, in nordul, nord-estul și centrul țarii, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi de minus 10 grade Celsius. Astfel, potrivit meteorologilor,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de vreme extrem de rece, vant, ninsori viscolite și depuneri de gheața. Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 02 – 28 noiembrie, ora 20 Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului, ninsori viscolite,strat de zapada,…

- Vremea se racește sever in majoritatea regiunilor țarii. Administrația Naționala de Meteorolgie (ANM) a emis, marți, o averizare de COD GALBEN de ninsori și viscol, valabila in 17 județe din sudul si sud-estul tarii. Vremea va deveni deosebit de rece in toata țara, incepand de miercuri, 28 noiembrie,…

- Ultima ora! Avertizare de la meteorologi! Ninsoare și ger saptamana aceasta. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de ninsoare, ger și vant puternic. Printre județele afectate se numara și Argeșul. MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate:…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 19 noiembrie, prognoza meteo pentru perioada 19-22 noiembrie, valabila in București, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele zile, in Capitala, dar mai ales detalii despre precipitații. Astfel, potrivit meteorologilor, astazi, pana…

- Vremea va fi instabila in Bucuresti, in urmatoarele zile, cu vant puternic si viteze la rafala de pana la 70 km/h, in timp ce temperaturile maxime nu vor depasi 17 de grade Celsius, conform prognozei de specialitate, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), scrie Agerpres. Potrivit…

- La final de saptamana, vremea se schimba radical. Incepe sa ploua iar temperaturile nu prea mai ating 20 de grade. Ploua si in zona de munte. Toamna iși reintra in drepturi de vineri. La inceput in vest și centru, apoi in aceasta noapte ploile ajung in sud-vestul țarii, unde izolat se vor acumula pana…