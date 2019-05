Atenție! Cad țiglele de pe blocuri Pompierii din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj au intervenit in cursul zilei de astazi, 29 mai, pentru inlaturarea unor elemente de construcție, țigle, de pe un bloc din municipiul Zalau, situat pe bulevardul Mihai Viteazul. In urma fenomenelor meteo extreme, grindina de mari dimensiuni, o parte din țiglele imobilului stateau sa cada amenințand siguranța trecatorilor prin zona. In municipiul Zalau, din cauza grindinei, au fost afectate zeci de acoperișuri de mai multe imobile, mai ales in zona centrala. Este vorba de blocuri, case , dar… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

