Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Lena Headey a recunoscut ca si-ar fi dorit un sfarsit mai dramatic pentru personajul ei negativ din „Game of Thrones“, Cersei Lannister, insa marturiseste si ca s-a impacat cu ideea si ca a ajuns la concluzia ca a fost finalul perfect. Atentie, urmatorul text contine spoilere din episodul 5!

- Atenție șoferi. Meteorologii anunța Cod Galben de ploi și intensificari ale vantului pana la 15-20 m/s. Astfel, ofițerii Inspectoratului Național de Patrulare vor intreprinde masuri sporite de fluidizare a circulației rutiere și prevenire a evenimentelor neplacute in trafic cu consecințe grave.

- Meteorologii spun ca in Masivele Fagaras, Bucegi, Tarcu-Godeanu si Parang-Sureanu este "risc insemnat" de producere a unor avalanse la altitudini mai mari de 1.800 de metri, unde s-a depus un strat proaspat de zapada de pana la 15-20 de centimetri.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- A plouat cu grindina astazi in municipiu dar si in judetul Constanta. In plina primavara, grindina s a asezat pe iarba dand impresia ca este zapada.Grindina a facut ravagii si pe Autostrada A4 Ovidiu Agigea, dand batai de cap soferilor.Meteorologii au anuntat astazi cod galben si cod portocaliu de descarcari…

- Nu dezvaluiti parolele altor persoane, nici macar prietenilor apropiati intrucat exista riscul ca adresa dumneavoastra de e-mail sa fie folosita pentru a trimite mesaje jignitoare sau spam-uri in numele vostru. Nu raspundeti la mesajele care va supara sau care contin cuvinte ori imagini nepotrivite!…

- Ei bine, ERA Park Oradea le face un cadou inedit clienților sai. Centrul comercial din Calea Aradului te invita sa simți pe pielea ta cum e sa zbori, in VR Balloon, un simulator virtual, care te va purta prin cele mai spectaculoase locuri din lume, oferindu-ti senzații cat se poate de reale.…

- Vremea se racește in continuare Un numar de 27 de masini au fost avariate, au cazut sapte stalpi, 34 de copaci si 13 panouri publicitare, in noaptea dinspre vineri spre sambata, in mai multe zone din Bucuresti si Ilfov, din cauza vantului puternic, potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti – Ilfov. In…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Valcea, traficul este blocat pe DN 7, pe raza localitatii Calimanesti, la kilometrul 195, din cauza unor copaci cazuti pe suprafata de rulare.Circulatia a fost deviata pe DN7 CC Centura ocolitoare a localitatii…