Atenție, buzoienieni! Se oprește apa! In cadrul programului de imbunatațire a serviciilor furnizate clienților noștri din municipiul Buzau, Compania de Apa a programat pentru data de marți, 24 septembrie, doua importante intervenții tehnice: – la CT 3 – Micro XIV, vom inlocui grupul de pompare de la CT 3, in vederea montarii stației de filtrare, lucrare care presupune intreruperea serviciului de alimentare cu apa pentru toți utilizatorii deserviți de C.T. 3, in intervalul orar 09.00 – 14.00. – vom executa lucrari premergatoare punerii in functiune a retelei noi de alimentare cu apa in zona bd. N. Balcescu, intre strazile Nicolae Titulescu… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

