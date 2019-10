Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Buzau anunta intreruperea alimentarii cu apa potabila, in data de 02.10.2019, in intervalul orar 09:00-13:00, la urmatoarele blocuri din municipiul Buzau: – B12, arondat la PT B11 – Unirii; – A3, arondat la PT 29 – Nicolae Balcescu; – 14A, arondat la C.T. 2 – Micro IV; – 27B, sc. A,…

- Compania de Apa Buzau informeaza ca marti, 01.10.2019, alimentarea cu apa potabila va fi intrerupta, in intervalul orar 13:00-14:00, pe bulevardul Nicolae Balcescu, fiind afectati consumatorii situati intre strada Nicolae Titulescu si strada Colonel Ion Buzoianu. Masura este necesara pentru efectuarea…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis marti de Compania de Apa Buzau, proiectul cuprinde alimentare cu apa in 42 de localitati si canalizare menajera in 58 de localitati. 'Implementarea proiectului conduce la o crestere a gradului de deservire cu apa a populatiei de la 91% la 96% si la o crestere…

- Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 26 septembrie 2019, incepand cu ora 08.00 in localitatea Teius, pentru efectuarea unor lucrari de cuplare a conductelor noi la reteaua de distributie. Reluarea serviciului de distributie a gazelor naturale se va efectua treptat,…

- Compania de Apa Buzau anunta utilizatorii din municipiul Buzau ca, in data de 12.09.2019, furnizarea serviciului de alimentare cu apa potabila va fi intrerupta pentru executarea unor lucrari de mentenanta la reteaua de distributie, dupa cum urmeaza: – pe str. Mioritei, in intervalul orar 12:00-12:45;…

- Compania de Apa Buzau anunta intreruperea alimentarii cu apa potabila in data de 07.08.2019, dupa cum urmeaza: – in intervalul orar 09:00-10:00, la urmatoarele blocuri arondate punctului termic (P.T.) 3 – cartier Micro V, din municipiul Buzau: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21. – in intervalul…

- Birourile Companiei de Apa Buzau sunt scoase la vanzare. Compania renunța la spațiul de 822 de metri patrați deoarece se va muta in curand in noul sediu de pe Spiru Haret, in cladirea fostului Hotel Crang. Vanzarea se va face prin licitație deschisa pe data de 24 iulie, persoanele interesate putand…