- Comisarii de la Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș au dat, in 2017, amenzi de peste 2 milioane de lei. Deoarece tot mai mulți oameni apeleaza la comerțul online, comisarii de la CJPC au cateva recomandari de siguranța, masuri pe care le puteți lua ușor inainte de apasa pe butonul „cumpara”.

- Comisarul șef regional Sorin Susau a facut declarații incendiare la adresa liderului PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, la emisiunea Mix Actual, moderata de Onelia Pescaru. Susanu susține ca i s-a cerut din interiorul partidului sa faca angajari la comanda la Autoritatea Naționala pentru Protecția…

- Porsche Romania SRL a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor despre inceperea derularii unei campanii de rechemare in service al autoturismelor Volkswagen model T6 pentru inlocuire airbag pasager fata.Pentru mai multe detalii puteti consulta documentul din sectiunea Documente.Sursa…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a decis modificarea informarii clientilor privind ingredientele continute de produsele brutariilor, covrigariilor si patiseriilor, informeaza romaniatv.net. Brutariile, covrigariile și patiseriile vor fi obligate sa iși informeze clienții, prin inscripționare…

- Conducerea Aeroportului a conturat, deocamdata, orarul zborurilor pe luna martie, in condițiile in care din 25 se trece la programul de vara, insa potrivit directorului general adjunct Marius Grosu Romascu, fața de lista stabilita, vor fi facute completari aferente lunilor urmatoare de primavara si…

- Brutarii si patiserii care folosesc produse congelate vor fi nevoiti sa se spuna unor noi reguli de informare a consumatorilor, considera Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

- Ministrul Economiei Danuț Andrușca a anuntat ca aurul comercializat in Romania va fi protejat prin lege, o masura dura de combatere a evaziunii fiscale. Se va aplica marca statului pe toate obiectele din metale prețioase si se asigura, astfel, protejarea consumatorilor romani. Masura anuntata de oficialul…

- Compania Tarom si Aeroportul Iasi au confirmat ieri oficial reluarea zborurilor directe Iasi - Timisoara, incepand din 25 martie, dupa ce presedintele CJ, Maricel Popa, anuntase saptamana trecuta preluarea rutei de catre compania nationala aeriana.

- "Legea 151/2015 este in vigoare de pe 1 ianuarie 2018. Este in vigoare si este aplicabila desi eu personal am spus public de nenumarate ori ca ea trebuie sa sufere foarte multe modificari inclusiv din perspectiva Constitutiei pentru ca unele texte sunt neconstitutionale. Imi pare rau ca in sala nu…

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor cer salarii mai mari, colegii lor din alte instituții, funcționari publici, avand salarii duble sau triple fața de ei, susțin aceștia. Un comisar superior la ANPC are salariul brut de baza de 3.917 lei, in timp ce un inspector superior la Direcția…

- Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula, vineri, in conditii de iarna, iar pentru asigurarea unui trafic in conditii de siguranta s-a intervenit cu 90 de tone de material antiderapant.Cea mai...

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de vineri, 16 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de joi, 15 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Rata anuala a inflației s-a situat la 4,3% in luna ianuarie, in condițiile in care gazle naturale, energia electrica, incalzirea, carburanții și fructele au consemnat in luna ianuarie cele mai mari scumpiri fața de decembrie, potrivit datelor transmise de catre Institutul Național de Statistica (INS).…

- Un barbat din Timișoara a fost surprins de camerele de vedere in momentul in care a furat borseta unui batran aflat la cumparaturi intr-un supermarket. Hoțul a profitat de neatenția batranului și s-a folosit de o geanta pentru a masca furtul. Un barbat din Timișoara a fost filmat in timp ce a furat…

- Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta actioneaza, in aceasta dimineata, cu 29 autocamioane dotate cu lama. Se distribuie si material antiderapant. Situatia nu impune si actionarea utilajelor grele wolla, autogreder, freza zapada .Centrul Meteorologic Regional Dobrogea atentioneaza…

- Daca pleci in Uniunea Europeana, in vacanța sau cu treaba, daca achiziționezi produse din alta țara europeana sau daca pur și simplu calatorești cu avionul cu o companie europeana, alta decat compania romaneasca, și ai probleme, atunci de problema ta se ocupa Centrul European al Consumatorilor din Romania.…

- ANPC, amenzi de 1,7 milioane de lei in perioada sarbatorilor Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a dat amenzi de 1,7 milioane de lei în urma controalelor desfasurate în perioada sarbatorilor de iarna. Verificarile au fost facute în Bucuresti si în…

- Botosanenii care au cumparat in ultima perioada un anumit produs din magazinele Kaufland trebuie sa stie ca acesta este periculos si ca s-a demarat deja o actiune de scoatere a acestuia din toate punctele din tara.

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) trage un semnal de alarma! Prin aceasta inițiativa, ANPC vrea sa le aduca la cunoștința romanilor o schimbare legislativa importanta. Comisarul-șef regional Brașov, Sorin Claudiu Susanu, da informații referitoare la noua Lege nr.…

- Invața sa te ferești de ingredientele nocive din produsele cosmetice contrafacute. Inspectorii de la Autoritatea Naționala a Protecției Consumatorului iți ofera sfaturi utile de care sa ții cont atunci cand mergi la cumparaturi pentru a achiziționa o loțiune, o crema, un

- A fost declansata o campanie de rechemare Ford (vehicule echipate cu motor 1.6 EcoBoost). "SC FORD ROMANIA SA a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cu privire la declansarea campaniei de rechemare in service a unui numar de 462 de vehicule, modelele Fiesta ST, Kuga, Focus,…

- Nuca de cocos stricata și cu miros oribil. Este surpriza pe care a avut-o un barbat, dupa ce a cumparat fructul dintr-un supermarket din Capitala. Indignat, barbatul s-a intors sa ceara socoteala persoanelor responsabile.

- Directiile Regionale ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sunt mobilizate si intervin pentru a asigura traficul rutier in conditii de siguranta, in special pe sectoarele afectate cel mai grav de fenomenele meteorologice. SDN Calarasi a actionat cu 21 autoutilaje si s-au…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de joi, 18 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner, scrie realitatea.net. In urma deciziei de marti, toate ambalajele din plastic…

- Un cetatean din Targu Jiu avertizeaza ca, in zona Kaufland, pe o porțiune cu iluminare foarte slaba, exista pericolul ca cineva sa cada intr-o gura de canal descoperita, dupa ce capacul a cazut in interior. Adancimea canalului este de 2 metri, astfel ca urmarile pot fi destul de grave, in cazul in care…

- Incep cu un risc mare de tot pentru toata lumea in 2018: nu se mai gasesc oameni de angajat, in general, și vanzatori, in particular. De pilda, daca te uiți in jur, poți vedea afișe cu „Angajam personal” in fiecare vitrina de magazin in centrul Timișoarei. Un manager incearca, fara succes, de 4 luni…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a gasit aproape 31.500 de litri de ulei de masile neconform, din peste 49.000 de litri verificati, in urma unor controale desfasurate la inceputul lunii octombrie 2017. ANPC a dat amenzi de peste 318.000 de lei pentru deficiente si a oprit…

- Un barbat a descoperit un soarece intr-o lada cu fistic de la un magazin Lidl din Piatra Neamt si a postat pe internet mai multe fotografii. Autotitatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca CJPC Neamt a declansat vineri un control la acest magazin, verificand legalitatea functionarii…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de aproape 1,2 milioane de lei pentru operatori economici din sectorul jucariilor. Sanctiunile au vizat atat comerciantii directi, cat si pe cei care vand online. Nereguli s-au descoperit la 572 din cei 829 comercianti controlati…

- Atenție, șoferi! In vacanța de Craciun, traficul rutier din Romania va fi monitorizat cu sute de radare, dar si cu dronele! Masura excepționala de siguranța a fost deja testata cu succes si a intrat deja in functiune acum cateva zile.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de aproape 1,2 milioane de lei pentru operatori economici din sectorul jucariilor, potrivit unui comunicat al ANPC remis, joi, AGERPRES. De asemenea, reprezentantii institutiei au dispus 374 de masuri de oprire temporara de…

- Dupa 40 de zile de post, Craciunul aduce dupa sine dezlegare la mancarea de dulce. Caltaboșul, sarmalele, piftia, friptura și carnații de porc vor fi nelipsite de la ospațul de Sarbatori. Și totuși, specialiștii in nutriție vin cu alternative la fel de sanatoase și de gustoase pentru bauturile și mancarurile…

- Unul dintre cele mai cunoscute hypermarketuri din Constanta va trebui sa plateasca despagubiri in valoare de peste 50 de mii de euro, unor clienti. Este vorba despre 16 persoane, printre care se numara si un copil, care s-au intoxicat dupa ce au mancat la autoservirea hipermarketului. Sentinta a fost…

- Un studiu al Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor din Romania (APC Romania), realizat pe produse cumparate masiv, de romani, in aceasta perioada, trage un urias semnal de alarma: mare parte...