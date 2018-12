Stiri pe aceeasi tema

- A caxtigat un milion de lire sterline la Loto, dar nu are cu cine sE-i cheltuiascE. DornicE de a fi iubitE xi de a iubi, Jane Park a declarat cE este dispusE sE plEteascE 60.000 de lire pe an celui cu care se va intalni, dacE este capabil sE-i fure inima.

- Atentie, parintii care au copii pana-n 3 ani si i-au scos de la intretinere dupa legea intrata in vigoare anul acesta, in aprilie, de vineri, trebuie sa plateasca din nou si pentru ei. Noua lege are o multime de prevederi controversate, iar amenzile pe care proprietarii de apartamente la bloc le pot…

- Spranceana este pentru fizionomie ceea ce este linia vietii in chiromantie (citirea in palma). Lungimea sprancenei sugereaza longevitatea insa o spranceana scurta nu inseamna si ca persoana in cauza va trai putin.

- Controalele ANAF la firmele ce utilizeaza case de marcat arata ca inca sunt foarte mulți comercianți la nivel de țara ce nu le-au schimbat cu noile modele avizate, cu jurnal electronic. Potrivit normelor din legea prevenirii, in prima etapa, operatorii economici care nu au facut inca schimbarea,…

- Cred ca aceasta problema a interzicerii casatoriilor gay si legiferarea constitutionala a deciziei rezultate in urma consultarii populare este nu numai o problematica extrem de sensibila, ci si una care ar putea sa fie folosita, de cate ori va fi nevoie, impotriva Romaniei.

- Traficul rutier este restrictionat in centrul Capitalei, incepand de vineri seara, de la ora 17.00, si pana luni dimineata, la ora 6.00, pentru desfasurarea manifestarilor dedicate Zilelor Bucurestiului.

- Calendarul anului scolar 2019/2020 in Capitala va fi modificat, astfel incat scolile sa se inchida inainte de startul Campionatului European din 2020, competitie la care Bucurestiul va organiza patru meciuri, a declarat fostul

- Interferentele produse de aceste aparate creaza disfunctionalitati serviciilor de radiocomunicatii autorizate, inclusiv celor destinate pentru salvarea de vieti omenesti, atentioneaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).