Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Ionut Gojman s-a autopropus ispita in urmatorul sezon la "Insula Iubirii", acum a venit randul lui Bogdan sa faca un pas inainte spre vedetism. Bogdan vrea sa faca parte dintre concurentii noului sezon din "Asia Express", astfel ca s-a autopropus fara nicio jena.

- Dupa ce s-a aflat ca Hannelore de la "Insula Iubirii" ar fi petrecut o noapte romantica in compania ispitei Andi, Bogdan, fostul sot, a avut o prima reactie, in exclusivitate, pentru Antena Stars.

- Hannelore, cea mai controversata concurenta din sezonul 4 "Insula Iubirii" este, oficial, divorțata. Casnicia dintre ea și Bogdan s-a sfarsit, in ciuda faptului ca a ținut cu dinții de acea relație. A plans, s-a ascuns, și-a negat propriile sentimente ca, in final, sa fie martora aceluiași deznodamant:…

- Scandal de proporții intre Mirela de la Insula Iubirii și Bogdan, partenerul de viața al lui Hannelore. Bruneta a fost amenințata de Bogdan. La show-ul Insula Iubiri, transmis de Antena 1, Mirela a legat o relație cu prietenie cu Hannelore, actuala soție a lui Bogdan, insa legatura dintre cele doua…

- Maria Ilioiu, ispita de la Insula Iubirii, a decis sa dea carțile pe fața despre barbatul cu care urma sa se casatoreasca și de care s-a desparțit de curand. Fosta ispita de la show-ul de televiziune Insula Iubirii, show transmis de postul de televiziune Antena 1, a facut declarații despre ruptura…

- In ultimele episoade din cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”, Mirela și Ionuț și Hannelore și Bogdan se pregatesc sa stea fața in fața dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți, și-au cristalizat sentimentele și au aflat cum arata adevarul din sufletul lor.

- INSULA IUBIRII 2018. Hannelore a venit, insa, la Bonfire, iar in fața ei a stat Andi. Evident, ea a susținut in continuare ca singurul barbat pe care-l iubește este Bogdan. ”Nu aș putea sa-l vad pe Andi ca pe un iubit. Nu aș putea sa am o relație cu el, nici daca n-ar exista Bogdan.”, a spus…

- Cu o searE inainte de plecare la dream date-uri, concurentii au avut parte de o surprizE de proportii. Au fost puxi fatE in fatE cu ispitele care le-au sedus iubitele. Bogdan, profund afectat de comportamentul lui Hannelore vizavi de Andi, face cateva ironii acide la adresa ispitei, invocand mersul…