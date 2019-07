Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii au facut descoperiri importante in timpul sapaturilor preventive care se fac pe viitorul traseu al variantei ocolitoare a municipiului Timișoara Sud. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara a publicat, astazi, pe contul de Facebook mai multe imagini ale celor gasite de specialiștii…

- Sambata, 27.07.2019, intre orele 10:00 – 13:00, va avea loc ediția a-VIII-a a targului de adopție canina. Acesta se va desfasura in Parcul Chinologic din Subcetate. Persoanele interesate sa adopte un catel trebuie sa aibe asupra lor, actul de identitate pentru completarea documentelor de adoptie. „Acest…

- Tragedia petrecuta pe A1 in apropiere de Lugoj, la sfarsitul saptamanii trecute, inca le da fiori politistilor. Oamenii legii cred ca nenorocirea in care trei oameni si-au pierdut viata, putea fi evitata. In ultimele saptamani pe retele de socializare au aparut o serie de filmulete cu soferi care circula…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța desfașurarea unor lucrari de reparații ale rosturilor de dilatație la Pasajul Remetea Mare, pe DN 6, in perioada 24 iunie - 8 iulie. The post Atenție, șoferi! Lucrari la Pasajul Remetea Mare appeared first on Renasterea banateana .

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara a postat, in aceasta dimineața, pe contul de Facebook, un film de 20 de minute cu lucrarile la autostrada care va lega Timișoara de Deva, in punctul cel mai complicat pentru constructori – Dealul Liliecilor. In imaginile surprinse, ieri, de o drona se…

- Locul in care au fost inregistrate nenumarate accidente rutiere se schimba total. Vorbim despre coborarea de pe centura in regim de autostrada a municipiului Arad de la Zona Industriala Vest. Acolo au fost o serie de incidente rutiere in care au fost implicate, in special, TIR-uri. Soferii camioanelor…

- Șoferul de camion care se afla la volanul unui autocamion a derapat si a pierdut controlul volanului, intrand in parapetul desparțitor si patrunzand pe celalalt sens de mers. Incidentul a blocat complet autostrada Arad- Timisoara pentru aproape doua ore. Polițiștii au transmis ca accidentul s-a produs,…

- Compania de Apa Arad a anunțat ca incepand de astazi se deschide un nou front de lucru in municipiul Arad. Lucrarea, constand in excavatii pentru introducerea colectorului format din tuburi ceramice, menit sa inlocuiasca vechea conducta de canalizare, are caracter continuu si avanseaza spre Podgoria.…