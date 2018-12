ATENȚIE! Apare un nou tip de pensie Proiectul a fost postat pe site-ul Ministerului Muncii de la inceputul lunii decembrie. ”Se creeaza premizele pentru asigurarea unei surse suplimentare de venit din pensii si se doreste stimularea si cultivarea spiritului de economisire pentru batranete al fiecarui cetatean. Introducerea unei noi componente de pensie privata aduce beneficii la realizarea pe termen lung a obiectivului sustenabilitatii financiare a sistemului public de pensii prin scaderea presiunii exercitate asupra acestuia”, se spune in nota de fundamentare a legii. Pensiile vor avea valori diferite, in functie de angajator.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

