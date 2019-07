Atenție! Anunț important pentru românii cu telefoane Huawei Toate telefoanele lansate de catre chinezii de la Huawei, in 2019, pe piata din Romania, sunt compatibile cu sistemul de avertizare si alarmare a populatiei in situatii de urgenta - Ro-Alert, informeaza producatorul intr-un comunicat de presa, transmis miercuri AGERPRES. "Smartphone-urile introduse anul acesta pe piata afiseaza in mod automat si in timp real continutul mesajelor trimise de autoritati in cazul unor dezastre naturale sau situatii de criza, nefiind necesara o configurare speciala. Huawei isi pastreaza, astfel, angajamentul de a crea si de a aduce consumatorilor dispozitive… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

