Atentie angajatori ! Se dau amenzi usturatoare

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortelor de Munca a lansat noul Registru electronic de evidenta a contractelor de internship. Sunt vizate firmele si angajatorii care primesc tineri in practica. „Potrivit Legii nr. 176/2018 privind internshipul, anterior inceperii activitatii de internship,…

- Firmele și alți angajatori care primesc tineri la practica au obligația sa inscrie contractele de de internship in noul Registru electronic de evidenta a contractelor de internship, lansat, marți, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a lansat Registrul electronic de evidenta a contractelor de internship, in care persoanele juridice la care internii desfasoara astfel de activitati trebuie sa inscrie contractele incheiate. Neinregistrarea contractelor se sanctioneaza cu amenda…

- Peste 25.700 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti - aproape 3.900, in Prahova - peste 2.800 si in Arad - peste 1.800, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, potrivit news.ro.Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind…

- In luna iulie a acestui an, rata șomajului inregistrat la nivel național a fost de 3,50%, cu 0,70 puncte procentuale mai redusa fața de luna iulie a anului 2017, și cu 0,2 pp mai mare fața de iunie 2018, informeaza Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Tendința ușor ascendenta a…

- Aproape 27.500 de locuri de munca sunt vacante la nivel național, anunța Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, precizand ca in București sunt disponibile cele mai multe dintre acestea – peste 5.700. Dintre acestea, cele mai multe sunt in București – 5.783, Prahova – 3.063, Arad – 1.905,…

- ANOFM: Peste 34.000 de locuri de munca vacante la nivel national, cele mai multe in Capitala si in judetele Prahova si AradPeste 34.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe in Capitala si in judetele Prahova si Arad, potrivit datelor furnizate de catre Agentia…