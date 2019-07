Atenţie, amenzile ajung la 15.000 de lei Raspunderea contravenționala „intervine in cazul savarșirii unei contravenții identificate potrivit legislației specifice in domeniul contravențiilor”. Cu alte cuvinte, este vorba despre o raspundere ce poate fi activata doar daca se incalca o norma, precum protecția datelor, ce atrage o sancțiune contravenționala. In acest caz, sancțiunile, situate intre 5000 și 15000 de lei, se acorda pentru neasigurarea, de catre o autoritate publica, "a protejarii acelor informații care ii sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidențial, in masura in care, in mod obiectiv,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

