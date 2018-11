Stiri pe aceeasi tema

- Bancnota de 500 de euro va ieși din circulație pana la sfarșitul anului, astfel ca romanii care iși pastreaza economiile in euro și au și aceasta bancnota vor pierde definitiv banii. Banca Centrala Europeana a dat ca termen sfarșitul anului 2018 pentru retragerea acesteia, invocand faptul ca era ținta…

- Mare atenție! Anunț important pentru toți romanii. La finalul lunii decembrie, dispare una dintre cele mai folosite bancnote. Daca o dețineți, grabiți-va sa o schimbați.Sute de mii de astfel de bancnote sunt in circulație, iar din 2019 nu vor mai fi valabile. Citește AICI ce importanta bancnota IESE…

- La sfarșitul anului 2018, Banca Centrala Europeana (BCE) a anunțat ca bacnota de 500 de euro va fi scoasa din circulație, se pare ca ea va mai putea fi folosita doar in acest an. Bancnotele de 500 de euro reprezinta doar 3% din totalul bancnotelor in moneda europeana, insa reprezinta 28% din valoarea…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Timișoara au efectuat 3 percheziții, pe raza județului Timiș, pentru destructurarea unei grupari infracționale specializate in punerea in circulație de valori falsificate straine și inșelaciune. In aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele statului elvetian, Alain Berset, ca Elvetia va renunta, de la sfarsitul lunii mai a anului viitor, la restrictiile impuse piata muncii romanilor. "Sper ca sunt in asentimentul domnului presedinte Berset daca divulg…

- ATENȚIE ȘOFERI! Trafic ingreunat Alba Iulia – Sebeș și circulație blocata pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia Circulația este blocata, se circula cu dificultate, marți, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. S-a format coloana de mașini, in urma unui accident intre Alba Iulia…

- Noile bancnote de 100 si de 200 de euro vor intra in circulatie din 28 mai 2019, a anuntat luni Banca Centrala Europeana (BCE). Noile bancnote vor fi prezentate pentru prima data publicului in cursul zilei de luni, la sediul central al BCE din Frankfurt, transmite Reuters. Conform…

- Banca Nationala a Moldovei (BNM) vine cu precizari urmare unor articole aparute in presa locala cu privire la decizia Bancii Centrale Europene (BCE) de stopare a producerii si emiterii bancnotei de 500 de euro catre finele anului curent. Bancnota de 500 de euro isi va pastra valoarea si va putea fi…