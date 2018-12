Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu azi trebuia sa fiu la Strasbourg. Aveam multe intalniri la Strasbourg legate presedintia Consiliului JAI - coraportori de dosare, presedinti de comisii. De ce nu am mai mers? Datorita evenimentelor nefericite care au avut loc acolo, unde sunt masuri de securitate, greu de ajuns, greu de deplasat.…

- Numarul morților in atentatul de marți de la Targul de Craciun din Strasbourg a crescut la 3. Alte 13 persoane au fost ranite, din care cinci sunt in stare grava. Unul din cei cinci raniti este in moarte cerebrala.

- Atentatul comis marti la Targul de Craciun de la Strasbourg a facut trei morti si treisprezece raniti, dintre care cinci grav, conform unui bilant revizuit in crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP si Reuters. ‘Bilantul, in continuare…

- Unul dintre cei patru raniti in accidentul de duminica seara din Constanta, unde un sofer a intrat in plin intr-un grup de persoane care traversau pe trecere, a murit la spital, in timp ce o alta victima este in stare critica, au anuntat reprezentantii Spitalului Judetean din Constanta.

- Tragedia a avut loc pe Calea Dezmirului din Cluj-Napoca. Baiatul aflat la volan a pierdut controlul autoturismului și a ajuns pe trotuar, unde a intrat in plin in mulțime. Un tanar de 27 de ani a murit pe loc, iar altul de 47 de ani a fost transportat la spital cu rani grave. Ambele victime…

- Treisprezece persoane, printre care zece femei, au murit intr-un accident cumplit pe o șosea din Rusia. Un microbuz și un autobuz s-au ciocnit frontal. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de...

- Șosea insangerata in Turcia, unde s-a produs un cumplit accident rutier, in urma caruia o tanara de 32 de ani, fosta candidata la Primaria Blaj, și parinții sai au murit in urma impactului. Alte trei persoane au suferit rani foarte grave, iar medicii turci se lupta ca sa-i țina in viața. Cu toții plecasera…

- Opt persoane au fost ranite, trei fiind in stare critica, fara semne vitale, in urma unui accident rutier produs duminica oe DN 2, in Vrancea, si in care au fost implicate doua autoturisme.