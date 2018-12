Stiri pe aceeasi tema

- O importanta operatiune a fortelor de politie franceze are loc in cursul dupa-amiezii de joi in cartierul Neudorf din Strasbourg, unde i s-a pierdut urma lui Cherif Chekatt, autorul atentatului de acum doua zile, relateaza AFP. Numeroase vehicule ale politiei au fost dispuse perpendicular…

- ”Eu azi trebuia sa fiu la Strasbourg. Aveam multe intalniri la Strasbourg legate presedintia Consiliului JAI - coraportori de dosare, presedinti de comisii. De ce nu am mai mers? Datorita evenimentelor nefericite care au avut loc acolo, unde sunt masuri de securitate, greu de ajuns, greu de deplasat.…

- 720 de polițiști și jandarmi îl cauta în continuare pe autorul atacului de la Târgul de Craciun de la Strasbourg, dar e posibil ca acesta sa fi fugit în Germania. Marti seara, tânarul a deschis focul cu un pistol, de mai multe ori, și a lasat în urma…

- Suspectul in cazul atacului cu arma de foc de la targul de Craciun din Strasbourg este cunoscut de politie in legatura cu activitate infractionala fara caracter terorist a declarat marti seara ministrul de interne francez Christophe Castaner. Oficialul francez a adaugat ca mai multe persoane dintre…

- Targul de Craciun din orasul francez Strasbourg, cunoscut ca un loc de poveste, a fost aseara scena unui atac sangeros. Un barbat de 29 de ani a deschis focul in multime omorand trei oameni. Alti 12 sunt raniti.

- Suspectul, Cherif Chekatt, in varsta de 29 de ani, nascut la Strasbourg, este o persoana cunoscuta de serviciile de securitate franceze drept o posibila amenințare terorista. Acesta ar fi fugit de la fața locului cu un taxi, dupa un schimb de focuri cu polițiștii. Autoritațile au transmis ca cel…

- O persoana a fost ucisa si alte noua au fost ranite intr-un atac armat la Strasbourg, in apropierea locului in care se desfasoara targul de Craciun. Mai multe focuri de arma s-au auzit in centrul oarsului Strasbour...

- Un om a fost ucis și mai mulți au fost raniți de un atacator inarmat la targul de Craciun de la Strasbourg, potrivit primelor informații vehiculate in presa internaționala și pe rețelele de socializare.