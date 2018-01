ATENTATUL din Kabul, REVENDICAT "Ieri seara, hotelul Intercontinental a fost atacat. Atacul a fost efectuat de cinci dintre mujahedinii nostri in cautare de martiraj", a declarat purtatorul de cuvant al rebelilor talibani, Zabiullah Mujahid, intr-un comunicat difuzat prin e-mail.



In ziua atacului, aici a avut loc o conferinta de experti in domeniul tehnologiei informatice, printre participantii la eveniment figurand numerosi oficiali guvernamentali.



Comandoul de atacatori a patruns sambata seara in hotelul popular in randul afganilor bogati si a inceput sa traga spre clienti si personal inainte de a se… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

