Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al Gardienilor Revolutiei, armata de elita a regimului iranian, a fost ucis si cinci raniti sambata intr-un atac la o baza din sud-estul Iranului ce survine in contextul aniversarii a 40 de ani de la Revolutia islamica, a informat agentia de presa oficiala IRNA, relateaza AFP.Grupul…

- O grupare care se autointituleaza 'IRA' a anuntat ca este responsabila pentru plasarea unei masini capcana care a explodat in orasul Londonderry pe 19 ianuarie, potrivit unei declaratii trimise publicatiei Derry Journal, relateaza Reuters. Politia nord-irlandeza declarase deja ca investigatia…

- Gruparea jihadista Stat Islamic a revendicat dublul atentat care a ucis, duminica, cel putin 20 de persoane in timpul unei slujbe intr-o catedrala din sudul statului Filipine, a anuntat Amaq, agentia de presa a SI, citata de Reuters si AFP, informeaza Agerpres.Prima explozie s-a produs in…

- Directorul companiei pentru autostrazi a Italiei (ASPI), Giovanni Castellucci, a fost achitat vineri, in procesul care are loc dupa accidentul de autocar din 2013 soldat cu 40 de morti in sudul tarii, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Procurorul tribunalului din Avellino solicitase…

- Gruparea Statul Islamic a revendicat atacul sinucigas comis la Ministerul Afacerilor Externe de la Tripoli si care s-a soldat cu trei morti, a anuntat marti Centrul american specializat in supravegherea miscarii jihadiste (SITE), relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Trei "soldati ai…

- Atentatul comis marti la Targul de Craciun de la Strasbourg a facut trei morti si treisprezece raniti, dintre care cinci grav, conform unui bilant revizuit in crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP si Reuters. ‘Bilantul, in continuare…

- Un comandant al Gardienilor Revolutiei, armata de elita a Iranului, a avertizat ca baze americane din Afganistan, Qatar si Emiratele Arabe Unite, precum si portavioane americane din Golf se afla in raza de lovire a rachetelor iraniene, in contextul cresterii tensiunilor intre Teheran si Washington,…

